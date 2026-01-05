- 자본
- 축소
트레이드:
85
이익 거래:
33 (38.82%)
손실 거래:
52 (61.18%)
최고의 거래:
89.65 USD
최악의 거래:
-50.20 USD
총 수익:
1 034.74 USD (58 932 pips)
총 손실:
-992.43 USD (54 107 pips)
연속 최대 이익:
7 (105.54 USD)
연속 최대 이익:
268.89 USD (3)
샤프 비율:
0.03
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
5.32%
최근 거래:
18 시간 전
주별 거래 수:
6
평균 유지 시간:
4 일
회복 요인:
0.13
롱(주식매수):
36 (42.35%)
숏(주식차입매도):
49 (57.65%)
수익 요인:
1.04
기대수익:
0.50 USD
평균 이익:
31.36 USD
평균 손실:
-19.09 USD
연속 최대 손실:
10 (-126.91 USD)
연속 최대 손실:
-333.84 USD (9)
월별 성장률:
-4.17%
연간 예측:
-50.55%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
253.87 USD
최대한의:
333.84 USD (30.82%)
상대적 삭감:
잔고별:
30.82% (333.84 USD)
자본금별:
1.34% (7.64 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|25
|NZDJPY
|6
|CHFJPY
|5
|USDCHF
|5
|EURGBP
|5
|EURCAD
|4
|EURNZD
|4
|AUDJPY
|4
|GBPAUD
|3
|GBPJPY
|3
|EURUSD
|3
|NZDUSD
|3
|GBPUSD
|2
|USDCAD
|2
|AUDCAD
|2
|GBPNZD
|2
|CADJPY
|2
|EURCHF
|2
|GBPCAD
|1
|EURJPY
|1
|AUDUSD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|-47
|NZDJPY
|24
|CHFJPY
|33
|USDCHF
|39
|EURGBP
|-24
|EURCAD
|13
|EURNZD
|-45
|AUDJPY
|37
|GBPAUD
|-11
|GBPJPY
|10
|EURUSD
|-9
|NZDUSD
|1
|GBPUSD
|11
|USDCAD
|6
|AUDCAD
|7
|GBPNZD
|7
|CADJPY
|-22
|EURCHF
|42
|GBPCAD
|-17
|EURJPY
|-8
|AUDUSD
|-5
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|-1.6K
|NZDJPY
|1.9K
|CHFJPY
|2.6K
|USDCHF
|1.7K
|EURGBP
|-709
|EURCAD
|1.1K
|EURNZD
|-3.8K
|AUDJPY
|2.9K
|GBPAUD
|-747
|GBPJPY
|767
|EURUSD
|-338
|NZDUSD
|120
|GBPUSD
|630
|USDCAD
|621
|AUDCAD
|550
|GBPNZD
|675
|CADJPY
|-1.6K
|EURCHF
|1.8K
|GBPCAD
|-1.1K
|EURJPY
|-548
|AUDUSD
|-221
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +89.65 USD
최악의 거래: -50 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 9
연속 최대 이익: +105.54 USD
연속 최대 손실: -126.91 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 3
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 6
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 3
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
10%
0
0
USD
USD
572
USD
USD
27
0%
85
38%
100%
1.04
0.50
USD
USD
31%
1:200