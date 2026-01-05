시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / RJ All Pair
Irtaqo Rizqu Ulinnuha Muh

RJ All Pair

Irtaqo Rizqu Ulinnuha Muh
0 리뷰
안정성
27
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 10%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
85
이익 거래:
33 (38.82%)
손실 거래:
52 (61.18%)
최고의 거래:
89.65 USD
최악의 거래:
-50.20 USD
총 수익:
1 034.74 USD (58 932 pips)
총 손실:
-992.43 USD (54 107 pips)
연속 최대 이익:
7 (105.54 USD)
연속 최대 이익:
268.89 USD (3)
샤프 비율:
0.03
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
5.32%
최근 거래:
18 시간 전
주별 거래 수:
6
평균 유지 시간:
4 일
회복 요인:
0.13
롱(주식매수):
36 (42.35%)
숏(주식차입매도):
49 (57.65%)
수익 요인:
1.04
기대수익:
0.50 USD
평균 이익:
31.36 USD
평균 손실:
-19.09 USD
연속 최대 손실:
10 (-126.91 USD)
연속 최대 손실:
-333.84 USD (9)
월별 성장률:
-4.17%
연간 예측:
-50.55%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
253.87 USD
최대한의:
333.84 USD (30.82%)
상대적 삭감:
잔고별:
30.82% (333.84 USD)
자본금별:
1.34% (7.64 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 25
NZDJPY 6
CHFJPY 5
USDCHF 5
EURGBP 5
EURCAD 4
EURNZD 4
AUDJPY 4
GBPAUD 3
GBPJPY 3
EURUSD 3
NZDUSD 3
GBPUSD 2
USDCAD 2
AUDCAD 2
GBPNZD 2
CADJPY 2
EURCHF 2
GBPCAD 1
EURJPY 1
AUDUSD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD -47
NZDJPY 24
CHFJPY 33
USDCHF 39
EURGBP -24
EURCAD 13
EURNZD -45
AUDJPY 37
GBPAUD -11
GBPJPY 10
EURUSD -9
NZDUSD 1
GBPUSD 11
USDCAD 6
AUDCAD 7
GBPNZD 7
CADJPY -22
EURCHF 42
GBPCAD -17
EURJPY -8
AUDUSD -5
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD -1.6K
NZDJPY 1.9K
CHFJPY 2.6K
USDCHF 1.7K
EURGBP -709
EURCAD 1.1K
EURNZD -3.8K
AUDJPY 2.9K
GBPAUD -747
GBPJPY 767
EURUSD -338
NZDUSD 120
GBPUSD 630
USDCAD 621
AUDCAD 550
GBPNZD 675
CADJPY -1.6K
EURCHF 1.8K
GBPCAD -1.1K
EURJPY -548
AUDUSD -221
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +89.65 USD
최악의 거래: -50 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 9
연속 최대 이익: +105.54 USD
연속 최대 손실: -126.91 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

GhanaFX-Main
0.00 × 1
3TGFX-Main
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 3
Larson-Demo
0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 6
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Exness-Real33
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 2
PreciseFX-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 3
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 2
324 더...
리뷰 없음
2026.01.06 20:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.06 06:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.01.05 10:04
Share of trading days is too low
2026.01.05 05:58
Trading operations on the account were performed for only 60 days. This comprises 9.58% of days out of the 626 days of the signal's entire lifetime.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
RJ All Pair
월별 30 USD
10%
0
0
USD
572
USD
27
0%
85
38%
100%
1.04
0.50
USD
31%
1:200
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.