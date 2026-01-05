- Crescimento
Negociações:
83
Negociações com lucro:
32 (38.55%)
Negociações com perda:
51 (61.45%)
Melhor negociação:
89.65 USD
Pior negociação:
-50.20 USD
Lucro bruto:
1 017.06 USD (58 182 pips)
Perda bruta:
-977.24 USD (53 376 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (105.54 USD)
Máximo lucro consecutivo:
268.89 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.03
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
5.21%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
4 dias
Fator de recuperação:
0.12
Negociações longas:
35 (42.17%)
Negociações curtas:
48 (57.83%)
Fator de lucro:
1.04
Valor esperado:
0.48 USD
Lucro médio:
31.78 USD
Perda média:
-19.16 USD
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-126.91 USD)
Máxima perda consecutiva:
-333.84 USD (9)
Crescimento mensal:
-4.58%
Previsão anual:
0.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
253.87 USD
Máximo:
333.84 USD (30.82%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|25
|NZDJPY
|6
|CHFJPY
|5
|EURGBP
|5
|EURCAD
|4
|USDCHF
|4
|EURNZD
|4
|AUDJPY
|4
|GBPAUD
|3
|GBPJPY
|3
|EURUSD
|3
|NZDUSD
|3
|USDCAD
|2
|AUDCAD
|2
|GBPNZD
|2
|CADJPY
|2
|EURCHF
|2
|GBPUSD
|1
|GBPCAD
|1
|EURJPY
|1
|AUDUSD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|-47
|NZDJPY
|24
|CHFJPY
|33
|EURGBP
|-24
|EURCAD
|13
|USDCHF
|21
|EURNZD
|-45
|AUDJPY
|37
|GBPAUD
|-11
|GBPJPY
|10
|EURUSD
|-9
|NZDUSD
|1
|USDCAD
|6
|AUDCAD
|7
|GBPNZD
|7
|CADJPY
|-22
|EURCHF
|42
|GBPUSD
|27
|GBPCAD
|-17
|EURJPY
|-8
|AUDUSD
|-5
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|-1.6K
|NZDJPY
|1.9K
|CHFJPY
|2.6K
|EURGBP
|-709
|EURCAD
|1.1K
|USDCHF
|974
|EURNZD
|-3.8K
|AUDJPY
|2.9K
|GBPAUD
|-747
|GBPJPY
|767
|EURUSD
|-338
|NZDUSD
|120
|USDCAD
|621
|AUDCAD
|550
|GBPNZD
|675
|CADJPY
|-1.6K
|EURCHF
|1.8K
|GBPUSD
|1.4K
|GBPCAD
|-1.1K
|EURJPY
|-548
|AUDUSD
|-221
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 4
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 3
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 3
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 12
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 6
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
ACCORDUS-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 4
