Sinais / MetaTrader 4 / Paus Emas All Pair
Irtaqo Rizqu Ulinnuha Muh

Paus Emas All Pair

Irtaqo Rizqu Ulinnuha Muh
0 comentários
Confiabilidade
90 semanas
0 / 0 USD
0%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
83
Negociações com lucro:
32 (38.55%)
Negociações com perda:
51 (61.45%)
Melhor negociação:
89.65 USD
Pior negociação:
-50.20 USD
Lucro bruto:
1 017.06 USD (58 182 pips)
Perda bruta:
-977.24 USD (53 376 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (105.54 USD)
Máximo lucro consecutivo:
268.89 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.03
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
5.21%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
4 dias
Fator de recuperação:
0.12
Negociações longas:
35 (42.17%)
Negociações curtas:
48 (57.83%)
Fator de lucro:
1.04
Valor esperado:
0.48 USD
Lucro médio:
31.78 USD
Perda média:
-19.16 USD
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-126.91 USD)
Máxima perda consecutiva:
-333.84 USD (9)
Crescimento mensal:
-4.58%
Previsão anual:
0.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
253.87 USD
Máximo:
333.84 USD (30.82%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 25
NZDJPY 6
CHFJPY 5
EURGBP 5
EURCAD 4
USDCHF 4
EURNZD 4
AUDJPY 4
GBPAUD 3
GBPJPY 3
EURUSD 3
NZDUSD 3
USDCAD 2
AUDCAD 2
GBPNZD 2
CADJPY 2
EURCHF 2
GBPUSD 1
GBPCAD 1
EURJPY 1
AUDUSD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD -47
NZDJPY 24
CHFJPY 33
EURGBP -24
EURCAD 13
USDCHF 21
EURNZD -45
AUDJPY 37
GBPAUD -11
GBPJPY 10
EURUSD -9
NZDUSD 1
USDCAD 6
AUDCAD 7
GBPNZD 7
CADJPY -22
EURCHF 42
GBPUSD 27
GBPCAD -17
EURJPY -8
AUDUSD -5
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD -1.6K
NZDJPY 1.9K
CHFJPY 2.6K
EURGBP -709
EURCAD 1.1K
USDCHF 974
EURNZD -3.8K
AUDJPY 2.9K
GBPAUD -747
GBPJPY 767
EURUSD -338
NZDUSD 120
USDCAD 621
AUDCAD 550
GBPNZD 675
CADJPY -1.6K
EURCHF 1.8K
GBPUSD 1.4K
GBPCAD -1.1K
EURJPY -548
AUDUSD -221
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +89.65 USD
Pior negociação: -50 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 9
Máximo lucro consecutivo: +105.54 USD
Máxima perda consecutiva: -126.91 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
Darwinex-LiveUK
0.00 × 4
MetasGroup-Live
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 2
AlSalamBank-Live
0.00 × 3
FXNet-Real
0.00 × 1
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 3
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
OctaFX-Demo
0.00 × 12
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 6
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
ACCORDUS-Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
3TGFX-Main
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
Larson-Demo
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.00 × 4
2026.01.05 05:58
Trading operations on the account were performed for only 60 days. This comprises 9.58% of days out of the 626 days of the signal's entire lifetime.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Paus Emas All Pair
30 USD por mês
0%
0
0
USD
569
USD
90
0%
83
38%
100%
1.04
0.48
USD
0%
1:200
