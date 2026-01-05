SignalsSections
Signals / MetaTrader 4 / Paus Emas All Pair
Irtaqo Rizqu Ulinnuha Muh

Paus Emas All Pair

Irtaqo Rizqu Ulinnuha Muh
0 reviews
Reliability
26 weeks
0 / 0 USD
Copy for 30 USD per month
growth since 2025 10%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
83
Profit Trades:
32 (38.55%)
Loss Trades:
51 (61.45%)
Best trade:
89.65 USD
Worst trade:
-50.20 USD
Gross Profit:
1 017.06 USD (58 182 pips)
Gross Loss:
-977.24 USD (53 376 pips)
Maximum consecutive wins:
7 (105.54 USD)
Maximal consecutive profit:
268.89 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.03
Trading activity:
100.00%
Max deposit load:
5.21%
Latest trade:
5 days ago
Trades per week:
3
Avg holding time:
4 days
Recovery Factor:
0.12
Long Trades:
35 (42.17%)
Short Trades:
48 (57.83%)
Profit Factor:
1.04
Expected Payoff:
0.48 USD
Average Profit:
31.78 USD
Average Loss:
-19.16 USD
Maximum consecutive losses:
10 (-126.91 USD)
Maximal consecutive loss:
-333.84 USD (9)
Monthly growth:
-4.58%
Annual Forecast:
-55.62%
Algo trading:
0%
Drawdown by balance:
Absolute:
253.87 USD
Maximal:
333.84 USD (30.82%)
Relative drawdown:
By Balance:
30.82% (333.84 USD)
By Equity:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
XAUUSD 25
NZDJPY 6
CHFJPY 5
EURGBP 5
EURCAD 4
USDCHF 4
EURNZD 4
AUDJPY 4
GBPAUD 3
GBPJPY 3
EURUSD 3
NZDUSD 3
USDCAD 2
AUDCAD 2
GBPNZD 2
CADJPY 2
EURCHF 2
GBPUSD 1
GBPCAD 1
EURJPY 1
AUDUSD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD -47
NZDJPY 24
CHFJPY 33
EURGBP -24
EURCAD 13
USDCHF 21
EURNZD -45
AUDJPY 37
GBPAUD -11
GBPJPY 10
EURUSD -9
NZDUSD 1
USDCAD 6
AUDCAD 7
GBPNZD 7
CADJPY -22
EURCHF 42
GBPUSD 27
GBPCAD -17
EURJPY -8
AUDUSD -5
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD -1.6K
NZDJPY 1.9K
CHFJPY 2.6K
EURGBP -709
EURCAD 1.1K
USDCHF 974
EURNZD -3.8K
AUDJPY 2.9K
GBPAUD -747
GBPJPY 767
EURUSD -338
NZDUSD 120
USDCAD 621
AUDCAD 550
GBPNZD 675
CADJPY -1.6K
EURCHF 1.8K
GBPUSD 1.4K
GBPCAD -1.1K
EURJPY -548
AUDUSD -221
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +89.65 USD
Worst trade: -50 USD
Maximum consecutive wins: 3
Maximum consecutive losses: 9
Maximal consecutive profit: +105.54 USD
Maximal consecutive loss: -126.91 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "MaxrichGroup-Real" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
Darwinex-LiveUK
0.00 × 4
MetasGroup-Live
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 2
AlSalamBank-Live
0.00 × 3
FXNet-Real
0.00 × 1
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 3
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
OctaFX-Demo
0.00 × 12
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 6
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
ACCORDUS-Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
3TGFX-Main
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
Larson-Demo
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.00 × 4
323 more...
No reviews
2026.01.05 10:04
Share of trading days is too low
2026.01.05 05:58
Trading operations on the account were performed for only 60 days. This comprises 9.58% of days out of the 626 days of the signal's entire lifetime.
