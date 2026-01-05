- Growth
Trades:
83
Profit Trades:
32 (38.55%)
Loss Trades:
51 (61.45%)
Best trade:
89.65 USD
Worst trade:
-50.20 USD
Gross Profit:
1 017.06 USD (58 182 pips)
Gross Loss:
-977.24 USD (53 376 pips)
Maximum consecutive wins:
7 (105.54 USD)
Maximal consecutive profit:
268.89 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.03
Trading activity:
100.00%
Max deposit load:
5.21%
Latest trade:
5 days ago
Trades per week:
3
Avg holding time:
4 days
Recovery Factor:
0.12
Long Trades:
35 (42.17%)
Short Trades:
48 (57.83%)
Profit Factor:
1.04
Expected Payoff:
0.48 USD
Average Profit:
31.78 USD
Average Loss:
-19.16 USD
Maximum consecutive losses:
10 (-126.91 USD)
Maximal consecutive loss:
-333.84 USD (9)
Monthly growth:
-4.58%
Annual Forecast:
-55.62%
Algo trading:
0%
Drawdown by balance:
Absolute:
253.87 USD
Maximal:
333.84 USD (30.82%)
Relative drawdown:
By Balance:
30.82% (333.84 USD)
By Equity:
0.00% (0.00 USD)
Distribution
|Symbol
|Deals
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|25
|NZDJPY
|6
|CHFJPY
|5
|EURGBP
|5
|EURCAD
|4
|USDCHF
|4
|EURNZD
|4
|AUDJPY
|4
|GBPAUD
|3
|GBPJPY
|3
|EURUSD
|3
|NZDUSD
|3
|USDCAD
|2
|AUDCAD
|2
|GBPNZD
|2
|CADJPY
|2
|EURCHF
|2
|GBPUSD
|1
|GBPCAD
|1
|EURJPY
|1
|AUDUSD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Symbol
|Gross Profit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|-47
|NZDJPY
|24
|CHFJPY
|33
|EURGBP
|-24
|EURCAD
|13
|USDCHF
|21
|EURNZD
|-45
|AUDJPY
|37
|GBPAUD
|-11
|GBPJPY
|10
|EURUSD
|-9
|NZDUSD
|1
|USDCAD
|6
|AUDCAD
|7
|GBPNZD
|7
|CADJPY
|-22
|EURCHF
|42
|GBPUSD
|27
|GBPCAD
|-17
|EURJPY
|-8
|AUDUSD
|-5
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Gross Profit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|-1.6K
|NZDJPY
|1.9K
|CHFJPY
|2.6K
|EURGBP
|-709
|EURCAD
|1.1K
|USDCHF
|974
|EURNZD
|-3.8K
|AUDJPY
|2.9K
|GBPAUD
|-747
|GBPJPY
|767
|EURUSD
|-338
|NZDUSD
|120
|USDCAD
|621
|AUDCAD
|550
|GBPNZD
|675
|CADJPY
|-1.6K
|EURCHF
|1.8K
|GBPUSD
|1.4K
|GBPCAD
|-1.1K
|EURJPY
|-548
|AUDUSD
|-221
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Deposit load
- Drawdown
Best trade: +89.65 USD
Worst trade: -50 USD
Maximum consecutive wins: 3
Maximum consecutive losses: 9
Maximal consecutive profit: +105.54 USD
Maximal consecutive loss: -126.91 USD
The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "MaxrichGroup-Real" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 4
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 3
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 3
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 12
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 6
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
ACCORDUS-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 4
Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
30 USD per month
10%
0
0
USD
USD
569
USD
USD
26
0%
83
38%
100%
1.04
0.48
USD
USD
31%
1:200