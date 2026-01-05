信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Paus Emas All Pair
Irtaqo Rizqu Ulinnuha Muh

Paus Emas All Pair

Irtaqo Rizqu Ulinnuha Muh
0条评论
可靠性
90
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
0%
MaxrichGroup-Real
1:200
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
83
盈利交易:
32 (38.55%)
亏损交易:
51 (61.45%)
最好交易:
89.65 USD
最差交易:
-50.20 USD
毛利:
1 017.06 USD (58 182 pips)
毛利亏损:
-977.24 USD (53 376 pips)
最大连续赢利:
7 (105.54 USD)
最大连续盈利:
268.89 USD (3)
夏普比率:
0.03
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
5.21%
最近交易:
5 几天前
每周交易:
3
平均持有时间:
4 天
采收率:
0.12
长期交易:
35 (42.17%)
短期交易:
48 (57.83%)
利润因子:
1.04
预期回报:
0.48 USD
平均利润:
31.78 USD
平均损失:
-19.16 USD
最大连续失误:
10 (-126.91 USD)
最大连续亏损:
-333.84 USD (9)
每月增长:
-4.58%
年度预测:
0.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
253.87 USD
最大值:
333.84 USD (30.82%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 25
NZDJPY 6
CHFJPY 5
EURGBP 5
EURCAD 4
USDCHF 4
EURNZD 4
AUDJPY 4
GBPAUD 3
GBPJPY 3
EURUSD 3
NZDUSD 3
USDCAD 2
AUDCAD 2
GBPNZD 2
CADJPY 2
EURCHF 2
GBPUSD 1
GBPCAD 1
EURJPY 1
AUDUSD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD -47
NZDJPY 24
CHFJPY 33
EURGBP -24
EURCAD 13
USDCHF 21
EURNZD -45
AUDJPY 37
GBPAUD -11
GBPJPY 10
EURUSD -9
NZDUSD 1
USDCAD 6
AUDCAD 7
GBPNZD 7
CADJPY -22
EURCHF 42
GBPUSD 27
GBPCAD -17
EURJPY -8
AUDUSD -5
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD -1.6K
NZDJPY 1.9K
CHFJPY 2.6K
EURGBP -709
EURCAD 1.1K
USDCHF 974
EURNZD -3.8K
AUDJPY 2.9K
GBPAUD -747
GBPJPY 767
EURUSD -338
NZDUSD 120
USDCAD 621
AUDCAD 550
GBPNZD 675
CADJPY -1.6K
EURCHF 1.8K
GBPUSD 1.4K
GBPCAD -1.1K
EURJPY -548
AUDUSD -221
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +89.65 USD
最差交易: -50 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +105.54 USD
最大连续亏损: -126.91 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
Darwinex-LiveUK
0.00 × 4
MetasGroup-Live
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 2
AlSalamBank-Live
0.00 × 3
FXNet-Real
0.00 × 1
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 3
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
OctaFX-Demo
0.00 × 12
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 6
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
ACCORDUS-Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
3TGFX-Main
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
Larson-Demo
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.00 × 4
323 更多...
查看详细统计，请 登录 或者 注册
没有评论
2026.01.05 05:58
Trading operations on the account were performed for only 60 days. This comprises 9.58% of days out of the 626 days of the signal's entire lifetime.
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Paus Emas All Pair
每月30 USD
0%
0
0
USD
569
USD
90
0%
83
38%
100%
1.04
0.48
USD
0%
1:200
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载