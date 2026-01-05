- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
83
盈利交易:
32 (38.55%)
亏损交易:
51 (61.45%)
最好交易:
89.65 USD
最差交易:
-50.20 USD
毛利:
1 017.06 USD (58 182 pips)
毛利亏损:
-977.24 USD (53 376 pips)
最大连续赢利:
7 (105.54 USD)
最大连续盈利:
268.89 USD (3)
夏普比率:
0.03
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
5.21%
最近交易:
5 几天前
每周交易:
3
平均持有时间:
4 天
采收率:
0.12
长期交易:
35 (42.17%)
短期交易:
48 (57.83%)
利润因子:
1.04
预期回报:
0.48 USD
平均利润:
31.78 USD
平均损失:
-19.16 USD
最大连续失误:
10 (-126.91 USD)
最大连续亏损:
-333.84 USD (9)
每月增长:
-4.58%
年度预测:
0.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
253.87 USD
最大值:
333.84 USD (30.82%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|25
|NZDJPY
|6
|CHFJPY
|5
|EURGBP
|5
|EURCAD
|4
|USDCHF
|4
|EURNZD
|4
|AUDJPY
|4
|GBPAUD
|3
|GBPJPY
|3
|EURUSD
|3
|NZDUSD
|3
|USDCAD
|2
|AUDCAD
|2
|GBPNZD
|2
|CADJPY
|2
|EURCHF
|2
|GBPUSD
|1
|GBPCAD
|1
|EURJPY
|1
|AUDUSD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-47
|NZDJPY
|24
|CHFJPY
|33
|EURGBP
|-24
|EURCAD
|13
|USDCHF
|21
|EURNZD
|-45
|AUDJPY
|37
|GBPAUD
|-11
|GBPJPY
|10
|EURUSD
|-9
|NZDUSD
|1
|USDCAD
|6
|AUDCAD
|7
|GBPNZD
|7
|CADJPY
|-22
|EURCHF
|42
|GBPUSD
|27
|GBPCAD
|-17
|EURJPY
|-8
|AUDUSD
|-5
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-1.6K
|NZDJPY
|1.9K
|CHFJPY
|2.6K
|EURGBP
|-709
|EURCAD
|1.1K
|USDCHF
|974
|EURNZD
|-3.8K
|AUDJPY
|2.9K
|GBPAUD
|-747
|GBPJPY
|767
|EURUSD
|-338
|NZDUSD
|120
|USDCAD
|621
|AUDCAD
|550
|GBPNZD
|675
|CADJPY
|-1.6K
|EURCHF
|1.8K
|GBPUSD
|1.4K
|GBPCAD
|-1.1K
|EURJPY
|-548
|AUDUSD
|-221
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +89.65 USD
最差交易: -50 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +105.54 USD
最大连续亏损: -126.91 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 4
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 3
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 3
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 12
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 6
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
ACCORDUS-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 4
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
0%
0
0
USD
USD
569
USD
USD
90
0%
83
38%
100%
1.04
0.48
USD
USD
0%
1:200