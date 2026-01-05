SegnaliSezioni
Irtaqo Rizqu Ulinnuha Muh

RJ All Pair

Irtaqo Rizqu Ulinnuha Muh
0 recensioni
Affidabilità
27 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 10%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
85
Profit Trade:
33 (38.82%)
Loss Trade:
52 (61.18%)
Best Trade:
89.65 USD
Worst Trade:
-50.20 USD
Profitto lordo:
1 034.74 USD (58 932 pips)
Perdita lorda:
-992.43 USD (54 107 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (105.54 USD)
Massimo profitto consecutivo:
268.89 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
5.32%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
0.13
Long Trade:
36 (42.35%)
Short Trade:
49 (57.65%)
Fattore di profitto:
1.04
Profitto previsto:
0.50 USD
Profitto medio:
31.36 USD
Perdita media:
-19.09 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-126.91 USD)
Massima perdita consecutiva:
-333.84 USD (9)
Crescita mensile:
-4.17%
Previsione annuale:
-50.55%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
253.87 USD
Massimale:
333.84 USD (30.82%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
30.82% (333.84 USD)
Per equità:
1.34% (7.64 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 25
NZDJPY 6
CHFJPY 5
USDCHF 5
EURGBP 5
EURCAD 4
EURNZD 4
AUDJPY 4
GBPAUD 3
GBPJPY 3
EURUSD 3
NZDUSD 3
GBPUSD 2
USDCAD 2
AUDCAD 2
GBPNZD 2
CADJPY 2
EURCHF 2
GBPCAD 1
EURJPY 1
AUDUSD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -47
NZDJPY 24
CHFJPY 33
USDCHF 39
EURGBP -24
EURCAD 13
EURNZD -45
AUDJPY 37
GBPAUD -11
GBPJPY 10
EURUSD -9
NZDUSD 1
GBPUSD 11
USDCAD 6
AUDCAD 7
GBPNZD 7
CADJPY -22
EURCHF 42
GBPCAD -17
EURJPY -8
AUDUSD -5
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -1.6K
NZDJPY 1.9K
CHFJPY 2.6K
USDCHF 1.7K
EURGBP -709
EURCAD 1.1K
EURNZD -3.8K
AUDJPY 2.9K
GBPAUD -747
GBPJPY 767
EURUSD -338
NZDUSD 120
GBPUSD 630
USDCAD 621
AUDCAD 550
GBPNZD 675
CADJPY -1.6K
EURCHF 1.8K
GBPCAD -1.1K
EURJPY -548
AUDUSD -221
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +89.65 USD
Worst Trade: -50 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +105.54 USD
Massima perdita consecutiva: -126.91 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Non ci sono recensioni
2026.01.06 20:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.06 06:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.01.05 10:04
Share of trading days is too low
2026.01.05 05:58
Trading operations on the account were performed for only 60 days. This comprises 9.58% of days out of the 626 days of the signal's entire lifetime.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
RJ All Pair
30USD al mese
10%
0
0
USD
572
USD
27
0%
85
38%
100%
1.04
0.50
USD
31%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.