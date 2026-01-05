- Crescita
Trade:
85
Profit Trade:
33 (38.82%)
Loss Trade:
52 (61.18%)
Best Trade:
89.65 USD
Worst Trade:
-50.20 USD
Profitto lordo:
1 034.74 USD (58 932 pips)
Perdita lorda:
-992.43 USD (54 107 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (105.54 USD)
Massimo profitto consecutivo:
268.89 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
5.32%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
0.13
Long Trade:
36 (42.35%)
Short Trade:
49 (57.65%)
Fattore di profitto:
1.04
Profitto previsto:
0.50 USD
Profitto medio:
31.36 USD
Perdita media:
-19.09 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-126.91 USD)
Massima perdita consecutiva:
-333.84 USD (9)
Crescita mensile:
-4.17%
Previsione annuale:
-50.55%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
253.87 USD
Massimale:
333.84 USD (30.82%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
30.82% (333.84 USD)
Per equità:
1.34% (7.64 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|25
|NZDJPY
|6
|CHFJPY
|5
|USDCHF
|5
|EURGBP
|5
|EURCAD
|4
|EURNZD
|4
|AUDJPY
|4
|GBPAUD
|3
|GBPJPY
|3
|EURUSD
|3
|NZDUSD
|3
|GBPUSD
|2
|USDCAD
|2
|AUDCAD
|2
|GBPNZD
|2
|CADJPY
|2
|EURCHF
|2
|GBPCAD
|1
|EURJPY
|1
|AUDUSD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-47
|NZDJPY
|24
|CHFJPY
|33
|USDCHF
|39
|EURGBP
|-24
|EURCAD
|13
|EURNZD
|-45
|AUDJPY
|37
|GBPAUD
|-11
|GBPJPY
|10
|EURUSD
|-9
|NZDUSD
|1
|GBPUSD
|11
|USDCAD
|6
|AUDCAD
|7
|GBPNZD
|7
|CADJPY
|-22
|EURCHF
|42
|GBPCAD
|-17
|EURJPY
|-8
|AUDUSD
|-5
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-1.6K
|NZDJPY
|1.9K
|CHFJPY
|2.6K
|USDCHF
|1.7K
|EURGBP
|-709
|EURCAD
|1.1K
|EURNZD
|-3.8K
|AUDJPY
|2.9K
|GBPAUD
|-747
|GBPJPY
|767
|EURUSD
|-338
|NZDUSD
|120
|GBPUSD
|630
|USDCAD
|621
|AUDCAD
|550
|GBPNZD
|675
|CADJPY
|-1.6K
|EURCHF
|1.8K
|GBPCAD
|-1.1K
|EURJPY
|-548
|AUDUSD
|-221
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +89.65 USD
Worst Trade: -50 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +105.54 USD
Massima perdita consecutiva: -126.91 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 3
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 6
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 3
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
Non ci sono recensioni
