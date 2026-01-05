- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
83
利益トレード:
32 (38.55%)
損失トレード:
51 (61.45%)
ベストトレード:
89.65 USD
最悪のトレード:
-50.20 USD
総利益:
1 017.06 USD (58 182 pips)
総損失:
-977.24 USD (53 376 pips)
最大連続の勝ち:
7 (105.54 USD)
最大連続利益:
268.89 USD (3)
シャープレシオ:
0.03
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
5.21%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
4 日
リカバリーファクター:
0.12
長いトレード:
35 (42.17%)
短いトレード:
48 (57.83%)
プロフィットファクター:
1.04
期待されたペイオフ:
0.48 USD
平均利益:
31.78 USD
平均損失:
-19.16 USD
最大連続の負け:
10 (-126.91 USD)
最大連続損失:
-333.84 USD (9)
月間成長:
-4.58%
年間予想:
0.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
253.87 USD
最大の:
333.84 USD (30.82%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|25
|NZDJPY
|6
|CHFJPY
|5
|EURGBP
|5
|EURCAD
|4
|USDCHF
|4
|EURNZD
|4
|AUDJPY
|4
|GBPAUD
|3
|GBPJPY
|3
|EURUSD
|3
|NZDUSD
|3
|USDCAD
|2
|AUDCAD
|2
|GBPNZD
|2
|CADJPY
|2
|EURCHF
|2
|GBPUSD
|1
|GBPCAD
|1
|EURJPY
|1
|AUDUSD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|-47
|NZDJPY
|24
|CHFJPY
|33
|EURGBP
|-24
|EURCAD
|13
|USDCHF
|21
|EURNZD
|-45
|AUDJPY
|37
|GBPAUD
|-11
|GBPJPY
|10
|EURUSD
|-9
|NZDUSD
|1
|USDCAD
|6
|AUDCAD
|7
|GBPNZD
|7
|CADJPY
|-22
|EURCHF
|42
|GBPUSD
|27
|GBPCAD
|-17
|EURJPY
|-8
|AUDUSD
|-5
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|-1.6K
|NZDJPY
|1.9K
|CHFJPY
|2.6K
|EURGBP
|-709
|EURCAD
|1.1K
|USDCHF
|974
|EURNZD
|-3.8K
|AUDJPY
|2.9K
|GBPAUD
|-747
|GBPJPY
|767
|EURUSD
|-338
|NZDUSD
|120
|USDCAD
|621
|AUDCAD
|550
|GBPNZD
|675
|CADJPY
|-1.6K
|EURCHF
|1.8K
|GBPUSD
|1.4K
|GBPCAD
|-1.1K
|EURJPY
|-548
|AUDUSD
|-221
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +89.65 USD
最悪のトレード: -50 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 9
最大連続利益: +105.54 USD
最大連続損失: -126.91 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 4
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 3
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 3
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 12
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 6
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
ACCORDUS-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 4
323 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
0%
0
0
USD
USD
569
USD
USD
90
0%
83
38%
100%
1.04
0.48
USD
USD
0%
1:200