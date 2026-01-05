シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Paus Emas All Pair
Irtaqo Rizqu Ulinnuha Muh

Paus Emas All Pair

Irtaqo Rizqu Ulinnuha Muh
レビュー0件
信頼性
90週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
0%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
83
利益トレード:
32 (38.55%)
損失トレード:
51 (61.45%)
ベストトレード:
89.65 USD
最悪のトレード:
-50.20 USD
総利益:
1 017.06 USD (58 182 pips)
総損失:
-977.24 USD (53 376 pips)
最大連続の勝ち:
7 (105.54 USD)
最大連続利益:
268.89 USD (3)
シャープレシオ:
0.03
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
5.21%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
4 日
リカバリーファクター:
0.12
長いトレード:
35 (42.17%)
短いトレード:
48 (57.83%)
プロフィットファクター:
1.04
期待されたペイオフ:
0.48 USD
平均利益:
31.78 USD
平均損失:
-19.16 USD
最大連続の負け:
10 (-126.91 USD)
最大連続損失:
-333.84 USD (9)
月間成長:
-4.58%
年間予想:
0.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
253.87 USD
最大の:
333.84 USD (30.82%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 25
NZDJPY 6
CHFJPY 5
EURGBP 5
EURCAD 4
USDCHF 4
EURNZD 4
AUDJPY 4
GBPAUD 3
GBPJPY 3
EURUSD 3
NZDUSD 3
USDCAD 2
AUDCAD 2
GBPNZD 2
CADJPY 2
EURCHF 2
GBPUSD 1
GBPCAD 1
EURJPY 1
AUDUSD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD -47
NZDJPY 24
CHFJPY 33
EURGBP -24
EURCAD 13
USDCHF 21
EURNZD -45
AUDJPY 37
GBPAUD -11
GBPJPY 10
EURUSD -9
NZDUSD 1
USDCAD 6
AUDCAD 7
GBPNZD 7
CADJPY -22
EURCHF 42
GBPUSD 27
GBPCAD -17
EURJPY -8
AUDUSD -5
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD -1.6K
NZDJPY 1.9K
CHFJPY 2.6K
EURGBP -709
EURCAD 1.1K
USDCHF 974
EURNZD -3.8K
AUDJPY 2.9K
GBPAUD -747
GBPJPY 767
EURUSD -338
NZDUSD 120
USDCAD 621
AUDCAD 550
GBPNZD 675
CADJPY -1.6K
EURCHF 1.8K
GBPUSD 1.4K
GBPCAD -1.1K
EURJPY -548
AUDUSD -221
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +89.65 USD
最悪のトレード: -50 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 9
最大連続利益: +105.54 USD
最大連続損失: -126.91 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
Darwinex-LiveUK
0.00 × 4
MetasGroup-Live
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 2
AlSalamBank-Live
0.00 × 3
FXNet-Real
0.00 × 1
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 3
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
OctaFX-Demo
0.00 × 12
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 6
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
ACCORDUS-Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
3TGFX-Main
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
Larson-Demo
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.00 × 4
323 より多く...
レビューなし
2026.01.05 05:58
Trading operations on the account were performed for only 60 days. This comprises 9.58% of days out of the 626 days of the signal's entire lifetime.
