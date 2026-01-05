SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Paus Emas All Pair
Irtaqo Rizqu Ulinnuha Muh

Paus Emas All Pair

Irtaqo Rizqu Ulinnuha Muh
0 avis
Fiabilité
90 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
0%
MaxrichGroup-Real
1:200
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
83
Bénéfice trades:
32 (38.55%)
Perte trades:
51 (61.45%)
Meilleure transaction:
89.65 USD
Pire transaction:
-50.20 USD
Bénéfice brut:
1 017.06 USD (58 182 pips)
Perte brute:
-977.24 USD (53 376 pips)
Gains consécutifs maximales:
7 (105.54 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
268.89 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
5.21%
Dernier trade:
5 il y a quelques jours
Trades par semaine:
3
Temps de détention moyen:
4 jours
Facteur de récupération:
0.12
Longs trades:
35 (42.17%)
Courts trades:
48 (57.83%)
Facteur de profit:
1.04
Rendement attendu:
0.48 USD
Bénéfice moyen:
31.78 USD
Perte moyenne:
-19.16 USD
Pertes consécutives maximales:
10 (-126.91 USD)
Perte consécutive maximale:
-333.84 USD (9)
Croissance mensuelle:
-4.58%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
253.87 USD
Maximal:
333.84 USD (30.82%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 25
NZDJPY 6
CHFJPY 5
EURGBP 5
EURCAD 4
USDCHF 4
EURNZD 4
AUDJPY 4
GBPAUD 3
GBPJPY 3
EURUSD 3
NZDUSD 3
USDCAD 2
AUDCAD 2
GBPNZD 2
CADJPY 2
EURCHF 2
GBPUSD 1
GBPCAD 1
EURJPY 1
AUDUSD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -47
NZDJPY 24
CHFJPY 33
EURGBP -24
EURCAD 13
USDCHF 21
EURNZD -45
AUDJPY 37
GBPAUD -11
GBPJPY 10
EURUSD -9
NZDUSD 1
USDCAD 6
AUDCAD 7
GBPNZD 7
CADJPY -22
EURCHF 42
GBPUSD 27
GBPCAD -17
EURJPY -8
AUDUSD -5
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -1.6K
NZDJPY 1.9K
CHFJPY 2.6K
EURGBP -709
EURCAD 1.1K
USDCHF 974
EURNZD -3.8K
AUDJPY 2.9K
GBPAUD -747
GBPJPY 767
EURUSD -338
NZDUSD 120
USDCAD 621
AUDCAD 550
GBPNZD 675
CADJPY -1.6K
EURCHF 1.8K
GBPUSD 1.4K
GBPCAD -1.1K
EURJPY -548
AUDUSD -221
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +89.65 USD
Pire transaction: -50 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +105.54 USD
Perte consécutive maximale: -126.91 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MaxrichGroup-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
Darwinex-LiveUK
0.00 × 4
MetasGroup-Live
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 2
AlSalamBank-Live
0.00 × 3
FXNet-Real
0.00 × 1
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 3
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
OctaFX-Demo
0.00 × 12
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 6
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
ACCORDUS-Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
3TGFX-Main
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
Larson-Demo
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.00 × 4
323 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2026.01.05 05:58
Trading operations on the account were performed for only 60 days. This comprises 9.58% of days out of the 626 days of the signal's entire lifetime.
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Paus Emas All Pair
30 USD par mois
0%
0
0
USD
569
USD
90
0%
83
38%
100%
1.04
0.48
USD
0%
1:200
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.