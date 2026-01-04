SinyallerBölümler
Delvinalis Setiawan

Big Al

Delvinalis Setiawan
0 inceleme
2 hafta
0 / 0 USD
0%
FinexBisnisSolusi-Real
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1
Kârla kapanan işlemler:
1 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
1.04 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
1.04 USD (81 pips)
Brüt zarar:
-0.04 USD
Maksimum ardışık kazanç:
1 (1.04 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1.04 USD (1)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.94%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
33.33
Alış işlemleri:
1 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
26.00
Beklenen getiri:
1.04 USD
Ortalama kâr:
1.04 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
0.17%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.01 USD
Maksimum:
0.03 USD (0.01%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
1.01% (6.36 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDCHF 1
1
1
1
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDCHF 1
1 2
1 2
1 2
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDCHF 81
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1.04 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +1.04 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FinexBisnisSolusi-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

İnceleme yok
2026.01.04 12:44
Trading operations on the account were performed for only 1 days. This comprises 12.5% of days out of the 8 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.04 12:44
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2026.01.04 12:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.04 12:44
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
