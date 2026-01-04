- 자본
- 축소
트레이드:
9
이익 거래:
6 (66.66%)
손실 거래:
3 (33.33%)
최고의 거래:
6.56 USD
최악의 거래:
-6.07 USD
총 수익:
11.65 USD (1 747 pips)
총 손실:
-11.55 USD (913 pips)
연속 최대 이익:
5 (10.61 USD)
연속 최대 이익:
10.61 USD (5)
샤프 비율:
0.01
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
2.18%
최근 거래:
3 일 전
주별 거래 수:
6
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
0.02
롱(주식매수):
7 (77.78%)
숏(주식차입매도):
2 (22.22%)
수익 요인:
1.01
기대수익:
0.01 USD
평균 이익:
1.94 USD
평균 손실:
-3.85 USD
연속 최대 손실:
2 (-6.11 USD)
연속 최대 손실:
-6.11 USD (2)
월별 성장률:
0.03%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
4.35 USD
최대한의:
6.13 USD (1.02%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.97% (6.13 USD)
자본금별:
5.27% (33.29 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|USDCHF
|3
|NZDUSD
|2
|EURNZD
|1
|CADJPY
|1
|EURJPY
|1
|EURGBP
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|USDCHF
|-10
|NZDUSD
|1
|EURNZD
|3
|CADJPY
|0
|EURJPY
|7
|EURGBP
|0
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|USDCHF
|-829
|NZDUSD
|98
|EURNZD
|519
|CADJPY
|12
|EURJPY
|1K
|EURGBP
|-3
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +6.56 USD
최악의 거래: -6 USD
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +10.61 USD
연속 최대 손실: -6.11 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FinexBisnisSolusi-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
0%
0
0
USD
USD
626
USD
USD
3
0%
9
66%
100%
1.00
0.01
USD
USD
5%
1:500