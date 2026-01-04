SeñalesSecciones
Delvinalis Setiawan

Big Al

Delvinalis Setiawan
0 comentarios
Fiabilidad
3 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 0%
FinexBisnisSolusi-Real
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
9
Transacciones Rentables:
6 (66.66%)
Transacciones Irrentables:
3 (33.33%)
Mejor transacción:
6.56 USD
Peor transacción:
-6.07 USD
Beneficio Bruto:
11.65 USD (1 747 pips)
Pérdidas Brutas:
-11.55 USD (913 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
5 (10.61 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
10.61 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.01
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
2.18%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
6
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
0.02
Transacciones Largas:
7 (77.78%)
Transacciones Cortas:
2 (22.22%)
Factor de Beneficio:
1.01
Beneficio Esperado:
0.01 USD
Beneficio medio:
1.94 USD
Pérdidas medias:
-3.85 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-6.11 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-6.11 USD (2)
Crecimiento al mes:
0.03%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
4.35 USD
Máxima:
6.13 USD (1.02%)
Reducción relativa:
De balance:
0.97% (6.13 USD)
De fondos:
5.27% (33.29 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
USDCHF 3
NZDUSD 2
EURNZD 1
CADJPY 1
EURJPY 1
EURGBP 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
USDCHF -10
NZDUSD 1
EURNZD 3
CADJPY 0
EURJPY 7
EURGBP 0
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
USDCHF -829
NZDUSD 98
EURNZD 519
CADJPY 12
EURJPY 1K
EURGBP -3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +6.56 USD
Peor transacción: -6 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +10.61 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -6.11 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FinexBisnisSolusi-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

2026.01.15 15:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.15 14:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.08 11:21
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.06 20:35
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 6 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 05:58
Share of trading days is too low
2026.01.05 04:58
Share of trading days is too low
2026.01.04 12:44
Trading operations on the account were performed for only 1 days. This comprises 12.5% of days out of the 8 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.04 12:44
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2026.01.04 12:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.04 12:44
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Big Al
30 USD al mes
0%
0
0
USD
626
USD
3
0%
9
66%
100%
1.00
0.01
USD
5%
1:500
Copiar

