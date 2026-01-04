SignaleKategorien
Delvinalis Setiawan

Big Al

Delvinalis Setiawan
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
3 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 0%
FinexBisnisSolusi-Real
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
9
Gewinntrades:
6 (66.66%)
Verlusttrades:
3 (33.33%)
Bester Trade:
6.56 USD
Schlechtester Trade:
-6.07 USD
Bruttoprofit:
11.65 USD (1 747 pips)
Bruttoverlust:
-11.55 USD (913 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
5 (10.61 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
10.61 USD (5)
Sharpe Ratio:
0.01
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
2.18%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
6
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
0.02
Long-Positionen:
7 (77.78%)
Short-Positionen:
2 (22.22%)
Profit-Faktor:
1.01
Mathematische Gewinnerwartung:
0.01 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.94 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-3.85 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-6.11 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-6.11 USD (2)
Wachstum pro Monat :
0.03%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
4.35 USD
Maximaler:
6.13 USD (1.02%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.97% (6.13 USD)
Kapital:
5.27% (33.29 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
USDCHF 3
NZDUSD 2
EURNZD 1
CADJPY 1
EURJPY 1
EURGBP 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
USDCHF -10
NZDUSD 1
EURNZD 3
CADJPY 0
EURJPY 7
EURGBP 0
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
USDCHF -829
NZDUSD 98
EURNZD 519
CADJPY 12
EURJPY 1K
EURGBP -3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +6.56 USD
Schlechtester Trade: -6 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +10.61 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -6.11 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FinexBisnisSolusi-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2026.01.15 15:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.15 14:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.08 11:21
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.06 20:35
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 6 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 05:58
Share of trading days is too low
2026.01.05 04:58
Share of trading days is too low
2026.01.04 12:44
Trading operations on the account were performed for only 1 days. This comprises 12.5% of days out of the 8 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.04 12:44
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2026.01.04 12:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.04 12:44
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
