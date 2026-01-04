SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Big Al
Delvinalis Setiawan

Big Al

Delvinalis Setiawan
0 comentários
Confiabilidade
3 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 0%
FinexBisnisSolusi-Real
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
9
Negociações com lucro:
6 (66.66%)
Negociações com perda:
3 (33.33%)
Melhor negociação:
6.56 USD
Pior negociação:
-6.07 USD
Lucro bruto:
11.65 USD (1 747 pips)
Perda bruta:
-11.55 USD (913 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (10.61 USD)
Máximo lucro consecutivo:
10.61 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.01
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
2.18%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
0.02
Negociações longas:
7 (77.78%)
Negociações curtas:
2 (22.22%)
Fator de lucro:
1.01
Valor esperado:
0.01 USD
Lucro médio:
1.94 USD
Perda média:
-3.85 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-6.11 USD)
Máxima perda consecutiva:
-6.11 USD (2)
Crescimento mensal:
0.03%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
4.35 USD
Máximo:
6.13 USD (1.02%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.97% (6.13 USD)
Pelo Capital Líquido:
5.27% (33.29 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
USDCHF 3
NZDUSD 2
EURNZD 1
CADJPY 1
EURJPY 1
EURGBP 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
USDCHF -10
NZDUSD 1
EURNZD 3
CADJPY 0
EURJPY 7
EURGBP 0
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
USDCHF -829
NZDUSD 98
EURNZD 519
CADJPY 12
EURJPY 1K
EURGBP -3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +6.56 USD
Pior negociação: -6 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +10.61 USD
Máxima perda consecutiva: -6.11 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FinexBisnisSolusi-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2026.01.15 15:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.15 14:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.08 11:21
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.06 20:35
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 6 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 05:58
Share of trading days is too low
2026.01.05 04:58
Share of trading days is too low
2026.01.04 12:44
Trading operations on the account were performed for only 1 days. This comprises 12.5% of days out of the 8 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.04 12:44
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2026.01.04 12:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.04 12:44
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Big Al
30 USD por mês
0%
0
0
USD
626
USD
3
0%
9
66%
100%
1.00
0.01
USD
5%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.