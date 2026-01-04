- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
9
Negociações com lucro:
6 (66.66%)
Negociações com perda:
3 (33.33%)
Melhor negociação:
6.56 USD
Pior negociação:
-6.07 USD
Lucro bruto:
11.65 USD (1 747 pips)
Perda bruta:
-11.55 USD (913 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (10.61 USD)
Máximo lucro consecutivo:
10.61 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.01
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
2.18%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
0.02
Negociações longas:
7 (77.78%)
Negociações curtas:
2 (22.22%)
Fator de lucro:
1.01
Valor esperado:
0.01 USD
Lucro médio:
1.94 USD
Perda média:
-3.85 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-6.11 USD)
Máxima perda consecutiva:
-6.11 USD (2)
Crescimento mensal:
0.03%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
4.35 USD
Máximo:
6.13 USD (1.02%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.97% (6.13 USD)
Pelo Capital Líquido:
5.27% (33.29 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|USDCHF
|3
|NZDUSD
|2
|EURNZD
|1
|CADJPY
|1
|EURJPY
|1
|EURGBP
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|USDCHF
|-10
|NZDUSD
|1
|EURNZD
|3
|CADJPY
|0
|EURJPY
|7
|EURGBP
|0
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|USDCHF
|-829
|NZDUSD
|98
|EURNZD
|519
|CADJPY
|12
|EURJPY
|1K
|EURGBP
|-3
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FinexBisnisSolusi-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
0%
0
0
USD
USD
626
USD
USD
3
0%
9
66%
100%
1.00
0.01
USD
USD
5%
1:500