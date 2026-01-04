シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Big Al
Delvinalis Setiawan

Big Al

Delvinalis Setiawan
レビュー0件
信頼性
3週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 0%
FinexBisnisSolusi-Real
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
9
利益トレード:
6 (66.66%)
損失トレード:
3 (33.33%)
ベストトレード:
6.56 USD
最悪のトレード:
-6.07 USD
総利益:
11.65 USD (1 747 pips)
総損失:
-11.55 USD (913 pips)
最大連続の勝ち:
5 (10.61 USD)
最大連続利益:
10.61 USD (5)
シャープレシオ:
0.01
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
2.18%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
0.02
長いトレード:
7 (77.78%)
短いトレード:
2 (22.22%)
プロフィットファクター:
1.01
期待されたペイオフ:
0.01 USD
平均利益:
1.94 USD
平均損失:
-3.85 USD
最大連続の負け:
2 (-6.11 USD)
最大連続損失:
-6.11 USD (2)
月間成長:
0.03%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
4.35 USD
最大の:
6.13 USD (1.02%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.97% (6.13 USD)
エクイティによる:
5.27% (33.29 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
USDCHF 3
NZDUSD 2
EURNZD 1
CADJPY 1
EURJPY 1
EURGBP 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
USDCHF -10
NZDUSD 1
EURNZD 3
CADJPY 0
EURJPY 7
EURGBP 0
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
USDCHF -829
NZDUSD 98
EURNZD 519
CADJPY 12
EURJPY 1K
EURGBP -3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +6.56 USD
最悪のトレード: -6 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +10.61 USD
最大連続損失: -6.11 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FinexBisnisSolusi-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2026.01.15 15:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.15 14:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.08 11:21
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.06 20:35
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 6 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 05:58
Share of trading days is too low
2026.01.05 04:58
Share of trading days is too low
2026.01.04 12:44
Trading operations on the account were performed for only 1 days. This comprises 12.5% of days out of the 8 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.04 12:44
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2026.01.04 12:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.04 12:44
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
