- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
9
利益トレード:
6 (66.66%)
損失トレード:
3 (33.33%)
ベストトレード:
6.56 USD
最悪のトレード:
-6.07 USD
総利益:
11.65 USD (1 747 pips)
総損失:
-11.55 USD (913 pips)
最大連続の勝ち:
5 (10.61 USD)
最大連続利益:
10.61 USD (5)
シャープレシオ:
0.01
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
2.18%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
0.02
長いトレード:
7 (77.78%)
短いトレード:
2 (22.22%)
プロフィットファクター:
1.01
期待されたペイオフ:
0.01 USD
平均利益:
1.94 USD
平均損失:
-3.85 USD
最大連続の負け:
2 (-6.11 USD)
最大連続損失:
-6.11 USD (2)
月間成長:
0.03%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
4.35 USD
最大の:
6.13 USD (1.02%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.97% (6.13 USD)
エクイティによる:
5.27% (33.29 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USDCHF
|3
|NZDUSD
|2
|EURNZD
|1
|CADJPY
|1
|EURJPY
|1
|EURGBP
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USDCHF
|-10
|NZDUSD
|1
|EURNZD
|3
|CADJPY
|0
|EURJPY
|7
|EURGBP
|0
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USDCHF
|-829
|NZDUSD
|98
|EURNZD
|519
|CADJPY
|12
|EURJPY
|1K
|EURGBP
|-3
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +6.56 USD
最悪のトレード: -6 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +10.61 USD
最大連続損失: -6.11 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FinexBisnisSolusi-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
0%
0
0
USD
USD
626
USD
USD
3
0%
9
66%
100%
1.00
0.01
USD
USD
5%
1:500