Delvinalis Setiawan

Big Al

Delvinalis Setiawan
可靠性
3
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 0%
FinexBisnisSolusi-Real
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
9
盈利交易:
6 (66.66%)
亏损交易:
3 (33.33%)
最好交易:
6.56 USD
最差交易:
-6.07 USD
毛利:
11.65 USD (1 747 pips)
毛利亏损:
-11.55 USD (913 pips)
最大连续赢利:
5 (10.61 USD)
最大连续盈利:
10.61 USD (5)
夏普比率:
0.01
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
2.18%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
6
平均持有时间:
3 天
采收率:
0.02
长期交易:
7 (77.78%)
短期交易:
2 (22.22%)
利润因子:
1.01
预期回报:
0.01 USD
平均利润:
1.94 USD
平均损失:
-3.85 USD
最大连续失误:
2 (-6.11 USD)
最大连续亏损:
-6.11 USD (2)
每月增长:
0.03%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
4.35 USD
最大值:
6.13 USD (1.02%)
相对跌幅:
结余:
0.97% (6.13 USD)
净值:
5.27% (33.29 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
USDCHF 3
NZDUSD 2
EURNZD 1
CADJPY 1
EURJPY 1
EURGBP 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
USDCHF -10
NZDUSD 1
EURNZD 3
CADJPY 0
EURJPY 7
EURGBP 0
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
USDCHF -829
NZDUSD 98
EURNZD 519
CADJPY 12
EURJPY 1K
EURGBP -3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +6.56 USD
最差交易: -6 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +10.61 USD
最大连续亏损: -6.11 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FinexBisnisSolusi-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

2026.01.15 15:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.15 14:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.08 11:21
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.06 20:35
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 6 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 05:58
Share of trading days is too low
2026.01.05 04:58
Share of trading days is too low
2026.01.04 12:44
Trading operations on the account were performed for only 1 days. This comprises 12.5% of days out of the 8 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.04 12:44
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2026.01.04 12:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.04 12:44
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
