- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
9
盈利交易:
6 (66.66%)
亏损交易:
3 (33.33%)
最好交易:
6.56 USD
最差交易:
-6.07 USD
毛利:
11.65 USD (1 747 pips)
毛利亏损:
-11.55 USD (913 pips)
最大连续赢利:
5 (10.61 USD)
最大连续盈利:
10.61 USD (5)
夏普比率:
0.01
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
2.18%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
6
平均持有时间:
3 天
采收率:
0.02
长期交易:
7 (77.78%)
短期交易:
2 (22.22%)
利润因子:
1.01
预期回报:
0.01 USD
平均利润:
1.94 USD
平均损失:
-3.85 USD
最大连续失误:
2 (-6.11 USD)
最大连续亏损:
-6.11 USD (2)
每月增长:
0.03%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
4.35 USD
最大值:
6.13 USD (1.02%)
相对跌幅:
结余:
0.97% (6.13 USD)
净值:
5.27% (33.29 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDCHF
|3
|NZDUSD
|2
|EURNZD
|1
|CADJPY
|1
|EURJPY
|1
|EURGBP
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDCHF
|-10
|NZDUSD
|1
|EURNZD
|3
|CADJPY
|0
|EURJPY
|7
|EURGBP
|0
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDCHF
|-829
|NZDUSD
|98
|EURNZD
|519
|CADJPY
|12
|EURJPY
|1K
|EURGBP
|-3
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +6.56 USD
最差交易: -6 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +10.61 USD
最大连续亏损: -6.11 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FinexBisnisSolusi-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
