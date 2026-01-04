СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Big Al
Delvinalis Setiawan

Big Al

Delvinalis Setiawan
0 отзывов
Надежность
3 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 0%
FinexBisnisSolusi-Real
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
9
Прибыльных трейдов:
6 (66.66%)
Убыточных трейдов:
3 (33.33%)
Лучший трейд:
6.56 USD
Худший трейд:
-6.07 USD
Общая прибыль:
11.65 USD (1 747 pips)
Общий убыток:
-11.55 USD (913 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (10.61 USD)
Макс. прибыль в серии:
10.61 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
2.18%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
0.02
Длинных трейдов:
7 (77.78%)
Коротких трейдов:
2 (22.22%)
Профит фактор:
1.01
Мат. ожидание:
0.01 USD
Средняя прибыль:
1.94 USD
Средний убыток:
-3.85 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-6.11 USD)
Макс. убыток в серии:
-6.11 USD (2)
Прирост в месяц:
0.03%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4.35 USD
Максимальная:
6.13 USD (1.02%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.97% (6.13 USD)
По эквити:
5.27% (33.29 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDCHF 3
NZDUSD 2
EURNZD 1
CADJPY 1
EURJPY 1
EURGBP 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDCHF -10
NZDUSD 1
EURNZD 3
CADJPY 0
EURJPY 7
EURGBP 0
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDCHF -829
NZDUSD 98
EURNZD 519
CADJPY 12
EURJPY 1K
EURGBP -3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +6.56 USD
Худший трейд: -6 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +10.61 USD
Макс. убыток в серии: -6.11 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FinexBisnisSolusi-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.01.15 15:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.15 14:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.08 11:21
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.06 20:35
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 6 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 05:58
Share of trading days is too low
2026.01.05 04:58
Share of trading days is too low
2026.01.04 12:44
Trading operations on the account were performed for only 1 days. This comprises 12.5% of days out of the 8 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.04 12:44
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2026.01.04 12:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.04 12:44
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
