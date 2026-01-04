- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
9
Прибыльных трейдов:
6 (66.66%)
Убыточных трейдов:
3 (33.33%)
Лучший трейд:
6.56 USD
Худший трейд:
-6.07 USD
Общая прибыль:
11.65 USD (1 747 pips)
Общий убыток:
-11.55 USD (913 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (10.61 USD)
Макс. прибыль в серии:
10.61 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
2.18%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
0.02
Длинных трейдов:
7 (77.78%)
Коротких трейдов:
2 (22.22%)
Профит фактор:
1.01
Мат. ожидание:
0.01 USD
Средняя прибыль:
1.94 USD
Средний убыток:
-3.85 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-6.11 USD)
Макс. убыток в серии:
-6.11 USD (2)
Прирост в месяц:
0.03%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4.35 USD
Максимальная:
6.13 USD (1.02%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.97% (6.13 USD)
По эквити:
5.27% (33.29 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDCHF
|3
|NZDUSD
|2
|EURNZD
|1
|CADJPY
|1
|EURJPY
|1
|EURGBP
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDCHF
|-10
|NZDUSD
|1
|EURNZD
|3
|CADJPY
|0
|EURJPY
|7
|EURGBP
|0
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDCHF
|-829
|NZDUSD
|98
|EURNZD
|519
|CADJPY
|12
|EURJPY
|1K
|EURGBP
|-3
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +6.56 USD
Худший трейд: -6 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +10.61 USD
Макс. убыток в серии: -6.11 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FinexBisnisSolusi-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
0%
0
0
USD
USD
626
USD
USD
3
0%
9
66%
100%
1.00
0.01
USD
USD
5%
1:500