Trade:
1
Profit Trade:
1 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
1.04 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
1.04 USD (81 pips)
Perdita lorda:
-0.04 USD
Vincite massime consecutive:
1 (1.04 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1.04 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.94%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
33.33
Long Trade:
1 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
26.00
Profitto previsto:
1.04 USD
Profitto medio:
1.04 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
0.17%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.01 USD
Massimale:
0.03 USD (0.01%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
1.01% (6.36 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDCHF
|1
|
1
|
1
|
1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDCHF
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDCHF
|81
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
Best Trade: +1.04 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +1.04 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FinexBisnisSolusi-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Non ci sono recensioni