Mr Aleksandar Aleksandrov

Magicsignal MQ

Mr Aleksandar Aleksandrov
0 inceleme
7 hafta
0 / 0 USD
0%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
89
Kârla kapanan işlemler:
71 (79.77%)
Zararla kapanan işlemler:
18 (20.22%)
En iyi işlem:
73.27 GBP
En kötü işlem:
-43.02 GBP
Brüt kâr:
774.69 GBP (22 417 pips)
Brüt zarar:
-344.74 GBP (14 642 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (128.58 GBP)
Maksimum ardışık kâr:
128.58 GBP (19)
Sharpe oranı:
0.33
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
17
Ort. tutma süresi:
19 saat
Düzelme faktörü:
5.27
Alış işlemleri:
57 (64.04%)
Satış işlemleri:
32 (35.96%)
Kâr faktörü:
2.25
Beklenen getiri:
4.83 GBP
Ortalama kâr:
10.91 GBP
Ortalama zarar:
-19.15 GBP
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-60.23 GBP)
Maksimum ardışık zarar:
-65.25 GBP (2)
Aylık büyüme:
194.29%
Algo alım-satım:
86%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.02 GBP
Maksimum:
81.58 GBP (29.33%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 GBP)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 GBP)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 33
AUDCAD 31
AUDUSD 25
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 10
AUDCAD 337
AUDUSD 208
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 4.3K
AUDCAD 2K
AUDUSD 1.5K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +73.27 GBP
En kötü işlem: -43 GBP
Maksimum ardışık kazanç: 19
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +128.58 GBP
Maksimum ardışık zarar: -60.23 GBP

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

JunoMarkets-Live
0.00 × 1
RazeGlobalMarkets-Server
1.26 × 19
Exness-MT5Real8
1.33 × 9
FXNXGlobal-Trade
2.00 × 2
VantageInternational-Live 7
2.33 × 6
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.50 × 2
FusionMarkets-Live
2.81 × 7100
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.00 × 1
FPMarkets-Live
3.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
3.21 × 42
Darwinex-Live
3.36 × 98
FPMarketsLLC-Live
3.86 × 14
GOMarketsMU-Live
3.86 × 29
XM.COM-MT5
4.08 × 75
RoboForex-ECN
4.09 × 217
FPMarketsSC-Live
4.53 × 139
PlexyTrade-Server01
4.81 × 26
VantageInternational-Live 4
5.00 × 11
LiteFinance-MT5-Live
5.00 × 13
GOMarketsIntl-Live
5.17 × 65
DerivSVG-Server
5.50 × 2
TASS-Live
5.50 × 4
Axiory-Live
5.70 × 27
VantageInternational-Live 3
6.00 × 27
FPMTrading-Live
6.00 × 1
İnceleme yok
2026.01.03 22:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
