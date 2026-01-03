- Incremento
Total de Trades:
89
Transacciones Rentables:
71 (79.77%)
Transacciones Irrentables:
18 (20.22%)
Mejor transacción:
73.27 GBP
Peor transacción:
-43.02 GBP
Beneficio Bruto:
774.69 GBP (22 417 pips)
Pérdidas Brutas:
-344.74 GBP (14 642 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
19 (128.58 GBP)
Beneficio máximo consecutivo:
128.58 GBP (19)
Ratio de Sharpe:
0.33
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
17
Tiempo medio de espera:
19 horas
Factor de Recuperación:
5.27
Transacciones Largas:
57 (64.04%)
Transacciones Cortas:
32 (35.96%)
Factor de Beneficio:
2.25
Beneficio Esperado:
4.83 GBP
Beneficio medio:
10.91 GBP
Pérdidas medias:
-19.15 GBP
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-60.23 GBP)
Pérdidas máximas consecutivas:
-65.25 GBP (2)
Crecimiento al mes:
194.29%
Trading algorítmico:
86%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.02 GBP
Máxima:
81.58 GBP (29.33%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 GBP)
De fondos:
0.00% (0.00 GBP)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|33
|AUDCAD
|31
|AUDUSD
|25
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|10
|AUDCAD
|337
|AUDUSD
|208
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|4.3K
|AUDCAD
|2K
|AUDUSD
|1.5K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Mejor transacción: +73.27 GBP
Peor transacción: -43 GBP
Máximo de ganancias consecutivas: 19
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +128.58 GBP
Pérdidas máximas consecutivas: -60.23 GBP
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FusionMarkets-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
JunoMarkets-Live
|0.00 × 1
|
RazeGlobalMarkets-Server
|1.26 × 19
|
Exness-MT5Real8
|1.33 × 9
|
FXNXGlobal-Trade
|2.00 × 2
|
VantageInternational-Live 7
|2.33 × 6
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|2.50 × 2
|
FusionMarkets-Live
|2.81 × 7100
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|3.21 × 42
|
Darwinex-Live
|3.36 × 98
|
FPMarketsLLC-Live
|3.86 × 14
|
GOMarketsMU-Live
|3.86 × 29
|
XM.COM-MT5
|4.08 × 75
|
RoboForex-ECN
|4.09 × 217
|
FPMarketsSC-Live
|4.53 × 139
|
PlexyTrade-Server01
|4.81 × 26
|
VantageInternational-Live 4
|5.00 × 11
|
LiteFinance-MT5-Live
|5.00 × 13
|
GOMarketsIntl-Live
|5.17 × 65
|
DerivSVG-Server
|5.50 × 2
|
TASS-Live
|5.50 × 4
|
Axiory-Live
|5.70 × 27
|
VantageInternational-Live 3
|6.00 × 27
|
FPMTrading-Live
|6.00 × 1
