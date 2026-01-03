SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Magicsignal MQ
Mr Aleksandar Aleksandrov

Magicsignal MQ

Mr Aleksandar Aleksandrov
0 comentarios
7 semanas
0 / 0 USD
0%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
89
Transacciones Rentables:
71 (79.77%)
Transacciones Irrentables:
18 (20.22%)
Mejor transacción:
73.27 GBP
Peor transacción:
-43.02 GBP
Beneficio Bruto:
774.69 GBP (22 417 pips)
Pérdidas Brutas:
-344.74 GBP (14 642 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
19 (128.58 GBP)
Beneficio máximo consecutivo:
128.58 GBP (19)
Ratio de Sharpe:
0.33
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
17
Tiempo medio de espera:
19 horas
Factor de Recuperación:
5.27
Transacciones Largas:
57 (64.04%)
Transacciones Cortas:
32 (35.96%)
Factor de Beneficio:
2.25
Beneficio Esperado:
4.83 GBP
Beneficio medio:
10.91 GBP
Pérdidas medias:
-19.15 GBP
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-60.23 GBP)
Pérdidas máximas consecutivas:
-65.25 GBP (2)
Crecimiento al mes:
194.29%
Trading algorítmico:
86%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.02 GBP
Máxima:
81.58 GBP (29.33%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 GBP)
De fondos:
0.00% (0.00 GBP)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 33
AUDCAD 31
AUDUSD 25
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 10
AUDCAD 337
AUDUSD 208
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 4.3K
AUDCAD 2K
AUDUSD 1.5K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +73.27 GBP
Peor transacción: -43 GBP
Máximo de ganancias consecutivas: 19
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +128.58 GBP
Pérdidas máximas consecutivas: -60.23 GBP

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FusionMarkets-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

JunoMarkets-Live
0.00 × 1
RazeGlobalMarkets-Server
1.26 × 19
Exness-MT5Real8
1.33 × 9
FXNXGlobal-Trade
2.00 × 2
VantageInternational-Live 7
2.33 × 6
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.50 × 2
FusionMarkets-Live
2.81 × 7100
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.00 × 1
FPMarkets-Live
3.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
3.21 × 42
Darwinex-Live
3.36 × 98
FPMarketsLLC-Live
3.86 × 14
GOMarketsMU-Live
3.86 × 29
XM.COM-MT5
4.08 × 75
RoboForex-ECN
4.09 × 217
FPMarketsSC-Live
4.53 × 139
PlexyTrade-Server01
4.81 × 26
VantageInternational-Live 4
5.00 × 11
LiteFinance-MT5-Live
5.00 × 13
GOMarketsIntl-Live
5.17 × 65
DerivSVG-Server
5.50 × 2
TASS-Live
5.50 × 4
Axiory-Live
5.70 × 27
VantageInternational-Live 3
6.00 × 27
FPMTrading-Live
6.00 × 1
otros 75...
No hay comentarios
2026.01.03 22:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
