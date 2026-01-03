- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
89
Profit Trade:
71 (79.77%)
Loss Trade:
18 (20.22%)
Best Trade:
73.27 GBP
Worst Trade:
-43.02 GBP
Profitto lordo:
774.69 GBP (22 417 pips)
Perdita lorda:
-344.74 GBP (14 642 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (128.58 GBP)
Massimo profitto consecutivo:
128.58 GBP (19)
Indice di Sharpe:
0.33
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
19 ore
Fattore di recupero:
5.27
Long Trade:
57 (64.04%)
Short Trade:
32 (35.96%)
Fattore di profitto:
2.25
Profitto previsto:
4.83 GBP
Profitto medio:
10.91 GBP
Perdita media:
-19.15 GBP
Massime perdite consecutive:
3 (-60.23 GBP)
Massima perdita consecutiva:
-65.25 GBP (2)
Crescita mensile:
194.29%
Algo trading:
86%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.02 GBP
Massimale:
81.58 GBP (29.33%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 GBP)
Per equità:
0.00% (0.00 GBP)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|33
|AUDCAD
|31
|AUDUSD
|25
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|10
|AUDCAD
|337
|AUDUSD
|208
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|4.3K
|AUDCAD
|2K
|AUDUSD
|1.5K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +73.27 GBP
Worst Trade: -43 GBP
Vincite massime consecutive: 19
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +128.58 GBP
Massima perdita consecutiva: -60.23 GBP
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
JunoMarkets-Live
|0.00 × 1
|
RazeGlobalMarkets-Server
|1.26 × 19
|
Exness-MT5Real8
|1.33 × 9
|
FXNXGlobal-Trade
|2.00 × 2
|
VantageInternational-Live 7
|2.33 × 6
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|2.50 × 2
|
FusionMarkets-Live
|2.81 × 7100
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|3.21 × 42
|
Darwinex-Live
|3.36 × 98
|
FPMarketsLLC-Live
|3.86 × 14
|
GOMarketsMU-Live
|3.86 × 29
|
XM.COM-MT5
|4.08 × 75
|
RoboForex-ECN
|4.09 × 217
|
FPMarketsSC-Live
|4.53 × 139
|
PlexyTrade-Server01
|4.81 × 26
|
VantageInternational-Live 4
|5.00 × 11
|
LiteFinance-MT5-Live
|5.00 × 13
|
GOMarketsIntl-Live
|5.17 × 65
|
DerivSVG-Server
|5.50 × 2
|
TASS-Live
|5.50 × 4
|
Axiory-Live
|5.70 × 27
|
VantageInternational-Live 3
|6.00 × 27
|
FPMTrading-Live
|6.00 × 1
