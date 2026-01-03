- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
89
Negociações com lucro:
71 (79.77%)
Negociações com perda:
18 (20.22%)
Melhor negociação:
73.27 GBP
Pior negociação:
-43.02 GBP
Lucro bruto:
774.69 GBP (22 417 pips)
Perda bruta:
-344.74 GBP (14 642 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
19 (128.58 GBP)
Máximo lucro consecutivo:
128.58 GBP (19)
Índice de Sharpe:
0.33
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
17
Tempo médio de espera:
19 horas
Fator de recuperação:
5.27
Negociações longas:
57 (64.04%)
Negociações curtas:
32 (35.96%)
Fator de lucro:
2.25
Valor esperado:
4.83 GBP
Lucro médio:
10.91 GBP
Perda média:
-19.15 GBP
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-60.23 GBP)
Máxima perda consecutiva:
-65.25 GBP (2)
Crescimento mensal:
194.29%
Algotrading:
86%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.02 GBP
Máximo:
81.58 GBP (29.33%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 GBP)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 GBP)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|33
|AUDCAD
|31
|AUDUSD
|25
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|10
|AUDCAD
|337
|AUDUSD
|208
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|4.3K
|AUDCAD
|2K
|AUDUSD
|1.5K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +73.27 GBP
Pior negociação: -43 GBP
Máximo de vitórias consecutivas: 19
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +128.58 GBP
Máxima perda consecutiva: -60.23 GBP
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FusionMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
JunoMarkets-Live
|0.00 × 1
|
RazeGlobalMarkets-Server
|1.26 × 19
|
Exness-MT5Real8
|1.33 × 9
|
FXNXGlobal-Trade
|2.00 × 2
|
VantageInternational-Live 7
|2.33 × 6
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|2.50 × 2
|
FusionMarkets-Live
|2.81 × 7100
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|3.21 × 42
|
Darwinex-Live
|3.36 × 98
|
FPMarketsLLC-Live
|3.86 × 14
|
GOMarketsMU-Live
|3.86 × 29
|
XM.COM-MT5
|4.08 × 75
|
RoboForex-ECN
|4.09 × 217
|
FPMarketsSC-Live
|4.53 × 139
|
PlexyTrade-Server01
|4.81 × 26
|
VantageInternational-Live 4
|5.00 × 11
|
LiteFinance-MT5-Live
|5.00 × 13
|
GOMarketsIntl-Live
|5.17 × 65
|
DerivSVG-Server
|5.50 × 2
|
TASS-Live
|5.50 × 4
|
Axiory-Live
|5.70 × 27
|
VantageInternational-Live 3
|6.00 × 27
|
FPMTrading-Live
|6.00 × 1
75 mais ...
