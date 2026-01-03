SinaisSeções
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
89
Negociações com lucro:
71 (79.77%)
Negociações com perda:
18 (20.22%)
Melhor negociação:
73.27 GBP
Pior negociação:
-43.02 GBP
Lucro bruto:
774.69 GBP (22 417 pips)
Perda bruta:
-344.74 GBP (14 642 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
19 (128.58 GBP)
Máximo lucro consecutivo:
128.58 GBP (19)
Índice de Sharpe:
0.33
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
17
Tempo médio de espera:
19 horas
Fator de recuperação:
5.27
Negociações longas:
57 (64.04%)
Negociações curtas:
32 (35.96%)
Fator de lucro:
2.25
Valor esperado:
4.83 GBP
Lucro médio:
10.91 GBP
Perda média:
-19.15 GBP
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-60.23 GBP)
Máxima perda consecutiva:
-65.25 GBP (2)
Crescimento mensal:
194.29%
Algotrading:
86%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.02 GBP
Máximo:
81.58 GBP (29.33%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 GBP)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 GBP)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 33
AUDCAD 31
AUDUSD 25
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 10
AUDCAD 337
AUDUSD 208
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 4.3K
AUDCAD 2K
AUDUSD 1.5K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +73.27 GBP
Pior negociação: -43 GBP
Máximo de vitórias consecutivas: 19
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +128.58 GBP
Máxima perda consecutiva: -60.23 GBP

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FusionMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

JunoMarkets-Live
0.00 × 1
RazeGlobalMarkets-Server
1.26 × 19
Exness-MT5Real8
1.33 × 9
FXNXGlobal-Trade
2.00 × 2
VantageInternational-Live 7
2.33 × 6
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.50 × 2
FusionMarkets-Live
2.81 × 7100
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.00 × 1
FPMarkets-Live
3.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
3.21 × 42
Darwinex-Live
3.36 × 98
FPMarketsLLC-Live
3.86 × 14
GOMarketsMU-Live
3.86 × 29
XM.COM-MT5
4.08 × 75
RoboForex-ECN
4.09 × 217
FPMarketsSC-Live
4.53 × 139
PlexyTrade-Server01
4.81 × 26
VantageInternational-Live 4
5.00 × 11
LiteFinance-MT5-Live
5.00 × 13
GOMarketsIntl-Live
5.17 × 65
DerivSVG-Server
5.50 × 2
TASS-Live
5.50 × 4
Axiory-Live
5.70 × 27
VantageInternational-Live 3
6.00 × 27
FPMTrading-Live
6.00 × 1
2026.01.03 22:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
