Mr Aleksandar Aleksandrov

Magicsignal MQ

Mr Aleksandar Aleksandrov
0 отзывов
7 недель
0 / 0 USD
0%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
89
Прибыльных трейдов:
71 (79.77%)
Убыточных трейдов:
18 (20.22%)
Лучший трейд:
73.27 GBP
Худший трейд:
-43.02 GBP
Общая прибыль:
774.69 GBP (22 417 pips)
Общий убыток:
-344.74 GBP (14 642 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (128.58 GBP)
Макс. прибыль в серии:
128.58 GBP (19)
Коэффициент Шарпа:
0.33
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
17
Ср. время удержания:
19 часов
Фактор восстановления:
5.27
Длинных трейдов:
57 (64.04%)
Коротких трейдов:
32 (35.96%)
Профит фактор:
2.25
Мат. ожидание:
4.83 GBP
Средняя прибыль:
10.91 GBP
Средний убыток:
-19.15 GBP
Макс. серия проигрышей:
3 (-60.23 GBP)
Макс. убыток в серии:
-65.25 GBP (2)
Прирост в месяц:
194.29%
Алготрейдинг:
86%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.02 GBP
Максимальная:
81.58 GBP (29.33%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 GBP)
По эквити:
0.00% (0.00 GBP)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 33
AUDCAD 31
AUDUSD 25
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 10
AUDCAD 337
AUDUSD 208
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 4.3K
AUDCAD 2K
AUDUSD 1.5K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +73.27 GBP
Худший трейд: -43 GBP
Макс. серия выигрышей: 19
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +128.58 GBP
Макс. убыток в серии: -60.23 GBP

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FusionMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

JunoMarkets-Live
0.00 × 1
RazeGlobalMarkets-Server
1.26 × 19
Exness-MT5Real8
1.33 × 9
FXNXGlobal-Trade
2.00 × 2
VantageInternational-Live 7
2.33 × 6
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.50 × 2
FusionMarkets-Live
2.81 × 7100
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.00 × 1
FPMarkets-Live
3.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
3.21 × 42
Darwinex-Live
3.36 × 98
FPMarketsLLC-Live
3.86 × 14
GOMarketsMU-Live
3.86 × 29
XM.COM-MT5
4.08 × 75
RoboForex-ECN
4.09 × 217
FPMarketsSC-Live
4.53 × 139
PlexyTrade-Server01
4.81 × 26
VantageInternational-Live 4
5.00 × 11
LiteFinance-MT5-Live
5.00 × 13
GOMarketsIntl-Live
5.17 × 65
DerivSVG-Server
5.50 × 2
TASS-Live
5.50 × 4
Axiory-Live
5.70 × 27
VantageInternational-Live 3
6.00 × 27
FPMTrading-Live
6.00 × 1
Нет отзывов
2026.01.03 22:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
