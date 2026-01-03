- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
89
Прибыльных трейдов:
71 (79.77%)
Убыточных трейдов:
18 (20.22%)
Лучший трейд:
73.27 GBP
Худший трейд:
-43.02 GBP
Общая прибыль:
774.69 GBP (22 417 pips)
Общий убыток:
-344.74 GBP (14 642 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (128.58 GBP)
Макс. прибыль в серии:
128.58 GBP (19)
Коэффициент Шарпа:
0.33
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
17
Ср. время удержания:
19 часов
Фактор восстановления:
5.27
Длинных трейдов:
57 (64.04%)
Коротких трейдов:
32 (35.96%)
Профит фактор:
2.25
Мат. ожидание:
4.83 GBP
Средняя прибыль:
10.91 GBP
Средний убыток:
-19.15 GBP
Макс. серия проигрышей:
3 (-60.23 GBP)
Макс. убыток в серии:
-65.25 GBP (2)
Прирост в месяц:
194.29%
Алготрейдинг:
86%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.02 GBP
Максимальная:
81.58 GBP (29.33%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 GBP)
По эквити:
0.00% (0.00 GBP)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|33
|AUDCAD
|31
|AUDUSD
|25
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|10
|AUDCAD
|337
|AUDUSD
|208
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|4.3K
|AUDCAD
|2K
|AUDUSD
|1.5K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +73.27 GBP
Худший трейд: -43 GBP
Макс. серия выигрышей: 19
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +128.58 GBP
Макс. убыток в серии: -60.23 GBP
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FusionMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
JunoMarkets-Live
|0.00 × 1
|
RazeGlobalMarkets-Server
|1.26 × 19
|
Exness-MT5Real8
|1.33 × 9
|
FXNXGlobal-Trade
|2.00 × 2
|
VantageInternational-Live 7
|2.33 × 6
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|2.50 × 2
|
FusionMarkets-Live
|2.81 × 7100
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|3.21 × 42
|
Darwinex-Live
|3.36 × 98
|
FPMarketsLLC-Live
|3.86 × 14
|
GOMarketsMU-Live
|3.86 × 29
|
XM.COM-MT5
|4.08 × 75
|
RoboForex-ECN
|4.09 × 217
|
FPMarketsSC-Live
|4.53 × 139
|
PlexyTrade-Server01
|4.81 × 26
|
VantageInternational-Live 4
|5.00 × 11
|
LiteFinance-MT5-Live
|5.00 × 13
|
GOMarketsIntl-Live
|5.17 × 65
|
DerivSVG-Server
|5.50 × 2
|
TASS-Live
|5.50 × 4
|
Axiory-Live
|5.70 × 27
|
VantageInternational-Live 3
|6.00 × 27
|
FPMTrading-Live
|6.00 × 1
