- 자본
- 축소
트레이드:
93
이익 거래:
74 (79.56%)
손실 거래:
19 (20.43%)
최고의 거래:
73.27 GBP
최악의 거래:
-43.02 GBP
총 수익:
818.83 GBP (22 798 pips)
총 손실:
-362.76 GBP (14 861 pips)
연속 최대 이익:
19 (128.58 GBP)
연속 최대 이익:
128.58 GBP (19)
샤프 비율:
0.33
거래 활동:
75.75%
최대 입금량:
5.83%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
12
평균 유지 시간:
19 시간
회복 요인:
5.59
롱(주식매수):
59 (63.44%)
숏(주식차입매도):
34 (36.56%)
수익 요인:
2.26
기대수익:
4.90 GBP
평균 이익:
11.07 GBP
평균 손실:
-19.09 GBP
연속 최대 손실:
3 (-60.23 GBP)
연속 최대 손실:
-65.25 GBP (2)
월별 성장률:
135.42%
Algo 트레이딩:
87%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.02 GBP
최대한의:
81.58 GBP (29.33%)
상대적 삭감:
잔고별:
29.14% (81.05 GBP)
자본금별:
8.57% (64.78 GBP)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|33
|AUDCAD
|31
|AUDUSD
|29
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|10
|AUDCAD
|337
|AUDUSD
|242
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|4.3K
|AUDCAD
|2K
|AUDUSD
|1.6K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +73.27 GBP
최악의 거래: -43 GBP
연속 최대 이익: 19
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +128.58 GBP
연속 최대 손실: -60.23 GBP
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FusionMarkets-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
JunoMarkets-Live
|0.00 × 1
|
RazeGlobalMarkets-Server
|1.26 × 19
|
Exness-MT5Real8
|1.33 × 9
|
FXNXGlobal-Trade
|2.00 × 2
|
GoMarkets-Live
|2.04 × 28
|
VantageInternational-Live 7
|2.33 × 6
|
FusionMarkets-Live
|2.76 × 7333
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|3.21 × 42
|
Darwinex-Live
|3.36 × 98
|
FPMarketsLLC-Live
|3.86 × 14
|
GOMarketsMU-Live
|3.86 × 29
|
XM.COM-MT5
|4.08 × 75
|
RoboForex-ECN
|4.09 × 217
|
FPMarketsSC-Live
|4.53 × 139
|
PlexyTrade-Server01
|4.81 × 26
|
LiteFinance-MT5-Live
|5.00 × 13
|
GOMarketsIntl-Live
|5.17 × 65
|
DerivSVG-Server
|5.50 × 2
|
TASS-Live
|5.50 × 4
|
Axiory-Live
|5.70 × 27
|
VantageInternational-Live 3
|6.00 × 27
|
FPMTrading-Live
|6.00 × 1
|
xChief-MT5
|6.11 × 9
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
302%
0
0
USD
USD
756
GBP
GBP
8
87%
93
79%
76%
2.25
4.90
GBP
GBP
29%
1:500