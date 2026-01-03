信号部分
7
0 / 0 USD
0%
FusionMarkets-Live
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
89
盈利交易:
71 (79.77%)
亏损交易:
18 (20.22%)
最好交易:
73.27 GBP
最差交易:
-43.02 GBP
毛利:
774.69 GBP (22 417 pips)
毛利亏损:
-344.74 GBP (14 642 pips)
最大连续赢利:
19 (128.58 GBP)
最大连续盈利:
128.58 GBP (19)
夏普比率:
0.33
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
17
平均持有时间:
19 小时
采收率:
5.27
长期交易:
57 (64.04%)
短期交易:
32 (35.96%)
利润因子:
2.25
预期回报:
4.83 GBP
平均利润:
10.91 GBP
平均损失:
-19.15 GBP
最大连续失误:
3 (-60.23 GBP)
最大连续亏损:
-65.25 GBP (2)
每月增长:
194.29%
算法交易:
86%
结余跌幅:
绝对:
0.02 GBP
最大值:
81.58 GBP (29.33%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 GBP)
净值:
0.00% (0.00 GBP)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 33
AUDCAD 31
AUDUSD 25
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 10
AUDCAD 337
AUDUSD 208
200 400 600
200 400 600
200 400 600
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 4.3K
AUDCAD 2K
AUDUSD 1.5K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
最好交易: +73.27 GBP
最差交易: -43 GBP
最大连续赢利: 19
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +128.58 GBP
最大连续亏损: -60.23 GBP

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FusionMarkets-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

JunoMarkets-Live
0.00 × 1
RazeGlobalMarkets-Server
1.26 × 19
Exness-MT5Real8
1.33 × 9
FXNXGlobal-Trade
2.00 × 2
VantageInternational-Live 7
2.33 × 6
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.50 × 2
FusionMarkets-Live
2.81 × 7100
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.00 × 1
FPMarkets-Live
3.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
3.21 × 42
Darwinex-Live
3.36 × 98
FPMarketsLLC-Live
3.86 × 14
GOMarketsMU-Live
3.86 × 29
XM.COM-MT5
4.08 × 75
RoboForex-ECN
4.09 × 217
FPMarketsSC-Live
4.53 × 139
PlexyTrade-Server01
4.81 × 26
VantageInternational-Live 4
5.00 × 11
LiteFinance-MT5-Live
5.00 × 13
GOMarketsIntl-Live
5.17 × 65
DerivSVG-Server
5.50 × 2
TASS-Live
5.50 × 4
Axiory-Live
5.70 × 27
VantageInternational-Live 3
6.00 × 27
FPMTrading-Live
6.00 × 1
2026.01.03 22:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
