- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
89
盈利交易:
71 (79.77%)
亏损交易:
18 (20.22%)
最好交易:
73.27 GBP
最差交易:
-43.02 GBP
毛利:
774.69 GBP (22 417 pips)
毛利亏损:
-344.74 GBP (14 642 pips)
最大连续赢利:
19 (128.58 GBP)
最大连续盈利:
128.58 GBP (19)
夏普比率:
0.33
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
17
平均持有时间:
19 小时
采收率:
5.27
长期交易:
57 (64.04%)
短期交易:
32 (35.96%)
利润因子:
2.25
预期回报:
4.83 GBP
平均利润:
10.91 GBP
平均损失:
-19.15 GBP
最大连续失误:
3 (-60.23 GBP)
最大连续亏损:
-65.25 GBP (2)
每月增长:
194.29%
算法交易:
86%
结余跌幅:
绝对:
0.02 GBP
最大值:
81.58 GBP (29.33%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 GBP)
净值:
0.00% (0.00 GBP)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|33
|AUDCAD
|31
|AUDUSD
|25
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|10
|AUDCAD
|337
|AUDUSD
|208
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|4.3K
|AUDCAD
|2K
|AUDUSD
|1.5K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +73.27 GBP
最差交易: -43 GBP
最大连续赢利: 19
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +128.58 GBP
最大连续亏损: -60.23 GBP
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FusionMarkets-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
JunoMarkets-Live
|0.00 × 1
|
RazeGlobalMarkets-Server
|1.26 × 19
|
Exness-MT5Real8
|1.33 × 9
|
FXNXGlobal-Trade
|2.00 × 2
|
VantageInternational-Live 7
|2.33 × 6
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|2.50 × 2
|
FusionMarkets-Live
|2.81 × 7100
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|3.21 × 42
|
Darwinex-Live
|3.36 × 98
|
FPMarketsLLC-Live
|3.86 × 14
|
GOMarketsMU-Live
|3.86 × 29
|
XM.COM-MT5
|4.08 × 75
|
RoboForex-ECN
|4.09 × 217
|
FPMarketsSC-Live
|4.53 × 139
|
PlexyTrade-Server01
|4.81 × 26
|
VantageInternational-Live 4
|5.00 × 11
|
LiteFinance-MT5-Live
|5.00 × 13
|
GOMarketsIntl-Live
|5.17 × 65
|
DerivSVG-Server
|5.50 × 2
|
TASS-Live
|5.50 × 4
|
Axiory-Live
|5.70 × 27
|
VantageInternational-Live 3
|6.00 × 27
|
FPMTrading-Live
|6.00 × 1
没有评论