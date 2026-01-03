SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Magicsignal MQ
Mr Aleksandar Aleksandrov

Magicsignal MQ

Mr Aleksandar Aleksandrov
0 Bewertungen
7 Wochen
0 / 0 USD
0%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
89
Gewinntrades:
71 (79.77%)
Verlusttrades:
18 (20.22%)
Bester Trade:
73.27 GBP
Schlechtester Trade:
-43.02 GBP
Bruttoprofit:
774.69 GBP (22 417 pips)
Bruttoverlust:
-344.74 GBP (14 642 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
19 (128.58 GBP)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
128.58 GBP (19)
Sharpe Ratio:
0.33
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
2 Tage
Trades pro Woche:
17
Durchschn. Haltezeit:
19 Stunden
Erholungsfaktor:
5.27
Long-Positionen:
57 (64.04%)
Short-Positionen:
32 (35.96%)
Profit-Faktor:
2.25
Mathematische Gewinnerwartung:
4.83 GBP
Durchschnittlicher Profit:
10.91 GBP
Durchschnittlicher Verlust:
-19.15 GBP
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-60.23 GBP)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-65.25 GBP (2)
Wachstum pro Monat :
194.29%
Algo-Trading:
86%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.02 GBP
Maximaler:
81.58 GBP (29.33%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 GBP)
Kapital:
0.00% (0.00 GBP)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 33
AUDCAD 31
AUDUSD 25
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 10
AUDCAD 337
AUDUSD 208
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 4.3K
AUDCAD 2K
AUDUSD 1.5K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +73.27 GBP
Schlechtester Trade: -43 GBP
Max. aufeinandergehende Gewinne: 19
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +128.58 GBP
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -60.23 GBP

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FusionMarkets-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

JunoMarkets-Live
0.00 × 1
RazeGlobalMarkets-Server
1.26 × 19
Exness-MT5Real8
1.33 × 9
FXNXGlobal-Trade
2.00 × 2
VantageInternational-Live 7
2.33 × 6
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.50 × 2
FusionMarkets-Live
2.81 × 7100
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.00 × 1
FPMarkets-Live
3.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
3.21 × 42
Darwinex-Live
3.36 × 98
FPMarketsLLC-Live
3.86 × 14
GOMarketsMU-Live
3.86 × 29
XM.COM-MT5
4.08 × 75
RoboForex-ECN
4.09 × 217
FPMarketsSC-Live
4.53 × 139
PlexyTrade-Server01
4.81 × 26
VantageInternational-Live 4
5.00 × 11
LiteFinance-MT5-Live
5.00 × 13
GOMarketsIntl-Live
5.17 × 65
DerivSVG-Server
5.50 × 2
TASS-Live
5.50 × 4
Axiory-Live
5.70 × 27
VantageInternational-Live 3
6.00 × 27
FPMTrading-Live
6.00 × 1
noch 75 ...
Keine Bewertungen
2026.01.03 22:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
