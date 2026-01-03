シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Magicsignal MQ
Mr Aleksandar Aleksandrov

Magicsignal MQ

Mr Aleksandar Aleksandrov
レビュー0件
7週間
0 / 0 USD
0%
FusionMarkets-Live
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
89
利益トレード:
71 (79.77%)
損失トレード:
18 (20.22%)
ベストトレード:
73.27 GBP
最悪のトレード:
-43.02 GBP
総利益:
774.69 GBP (22 417 pips)
総損失:
-344.74 GBP (14 642 pips)
最大連続の勝ち:
19 (128.58 GBP)
最大連続利益:
128.58 GBP (19)
シャープレシオ:
0.33
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
17
平均保有時間:
19 時間
リカバリーファクター:
5.27
長いトレード:
57 (64.04%)
短いトレード:
32 (35.96%)
プロフィットファクター:
2.25
期待されたペイオフ:
4.83 GBP
平均利益:
10.91 GBP
平均損失:
-19.15 GBP
最大連続の負け:
3 (-60.23 GBP)
最大連続損失:
-65.25 GBP (2)
月間成長:
194.29%
アルゴリズム取引:
86%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.02 GBP
最大の:
81.58 GBP (29.33%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 GBP)
エクイティによる:
0.00% (0.00 GBP)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 33
AUDCAD 31
AUDUSD 25
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 10
AUDCAD 337
AUDUSD 208
200 400 600
200 400 600
200 400 600
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 4.3K
AUDCAD 2K
AUDUSD 1.5K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +73.27 GBP
最悪のトレード: -43 GBP
最大連続の勝ち: 19
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +128.58 GBP
最大連続損失: -60.23 GBP

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FusionMarkets-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

JunoMarkets-Live
0.00 × 1
RazeGlobalMarkets-Server
1.26 × 19
Exness-MT5Real8
1.33 × 9
FXNXGlobal-Trade
2.00 × 2
VantageInternational-Live 7
2.33 × 6
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.50 × 2
FusionMarkets-Live
2.81 × 7100
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.00 × 1
FPMarkets-Live
3.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
3.21 × 42
Darwinex-Live
3.36 × 98
FPMarketsLLC-Live
3.86 × 14
GOMarketsMU-Live
3.86 × 29
XM.COM-MT5
4.08 × 75
RoboForex-ECN
4.09 × 217
FPMarketsSC-Live
4.53 × 139
PlexyTrade-Server01
4.81 × 26
VantageInternational-Live 4
5.00 × 11
LiteFinance-MT5-Live
5.00 × 13
GOMarketsIntl-Live
5.17 × 65
DerivSVG-Server
5.50 × 2
TASS-Live
5.50 × 4
Axiory-Live
5.70 × 27
VantageInternational-Live 3
6.00 × 27
FPMTrading-Live
6.00 × 1
75 より多く...
レビューなし
2026.01.03 22:29
