- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
89
利益トレード:
71 (79.77%)
損失トレード:
18 (20.22%)
ベストトレード:
73.27 GBP
最悪のトレード:
-43.02 GBP
総利益:
774.69 GBP (22 417 pips)
総損失:
-344.74 GBP (14 642 pips)
最大連続の勝ち:
19 (128.58 GBP)
最大連続利益:
128.58 GBP (19)
シャープレシオ:
0.33
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
17
平均保有時間:
19 時間
リカバリーファクター:
5.27
長いトレード:
57 (64.04%)
短いトレード:
32 (35.96%)
プロフィットファクター:
2.25
期待されたペイオフ:
4.83 GBP
平均利益:
10.91 GBP
平均損失:
-19.15 GBP
最大連続の負け:
3 (-60.23 GBP)
最大連続損失:
-65.25 GBP (2)
月間成長:
194.29%
アルゴリズム取引:
86%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.02 GBP
最大の:
81.58 GBP (29.33%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 GBP)
エクイティによる:
0.00% (0.00 GBP)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|33
|AUDCAD
|31
|AUDUSD
|25
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|10
|AUDCAD
|337
|AUDUSD
|208
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|4.3K
|AUDCAD
|2K
|AUDUSD
|1.5K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +73.27 GBP
最悪のトレード: -43 GBP
最大連続の勝ち: 19
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +128.58 GBP
最大連続損失: -60.23 GBP
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FusionMarkets-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
JunoMarkets-Live
|0.00 × 1
|
RazeGlobalMarkets-Server
|1.26 × 19
|
Exness-MT5Real8
|1.33 × 9
|
FXNXGlobal-Trade
|2.00 × 2
|
VantageInternational-Live 7
|2.33 × 6
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|2.50 × 2
|
FusionMarkets-Live
|2.81 × 7100
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|3.21 × 42
|
Darwinex-Live
|3.36 × 98
|
FPMarketsLLC-Live
|3.86 × 14
|
GOMarketsMU-Live
|3.86 × 29
|
XM.COM-MT5
|4.08 × 75
|
RoboForex-ECN
|4.09 × 217
|
FPMarketsSC-Live
|4.53 × 139
|
PlexyTrade-Server01
|4.81 × 26
|
VantageInternational-Live 4
|5.00 × 11
|
LiteFinance-MT5-Live
|5.00 × 13
|
GOMarketsIntl-Live
|5.17 × 65
|
DerivSVG-Server
|5.50 × 2
|
TASS-Live
|5.50 × 4
|
Axiory-Live
|5.70 × 27
|
VantageInternational-Live 3
|6.00 × 27
|
FPMTrading-Live
|6.00 × 1
75 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし