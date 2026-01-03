- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
406
Kârla kapanan işlemler:
159 (39.16%)
Zararla kapanan işlemler:
247 (60.84%)
En iyi işlem:
265.63 USD
En kötü işlem:
-253.46 USD
Brüt kâr:
19 577.62 USD (500 661 pips)
Brüt zarar:
-17 371.87 USD (409 378 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (1 834.49 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 834.49 USD (12)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
1.40%
En son işlem:
24 saat önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
23 saat
Düzelme faktörü:
0.88
Alış işlemleri:
236 (58.13%)
Satış işlemleri:
170 (41.87%)
Kâr faktörü:
1.13
Beklenen getiri:
5.43 USD
Ortalama kâr:
123.13 USD
Ortalama zarar:
-70.33 USD
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-784.82 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 337.73 USD (11)
Aylık büyüme:
-23.40%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
975.76 USD
Maksimum:
2 519.00 USD (29.26%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
42.46% (2 168.71 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|341
|GBPJPY
|13
|USDJPY
|10
|EURJPY
|9
|GBPUSD
|6
|AUDJPY
|5
|CHFJPY
|5
|NZDJPY
|4
|CADJPY
|3
|EURUSD
|2
|USDCHF
|2
|EURNZD
|2
|USDCAD
|2
|NZDUSD
|1
|AUDUSD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|1.9K
|GBPJPY
|23
|USDJPY
|54
|EURJPY
|196
|GBPUSD
|40
|AUDJPY
|162
|CHFJPY
|7
|NZDJPY
|222
|CADJPY
|-214
|EURUSD
|1
|USDCHF
|-103
|EURNZD
|-61
|USDCAD
|27
|NZDUSD
|-33
|AUDUSD
|-33
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|83K
|GBPJPY
|-2.2K
|USDJPY
|-720
|EURJPY
|8.8K
|GBPUSD
|-550
|AUDJPY
|2.9K
|CHFJPY
|500
|NZDJPY
|2.5K
|CADJPY
|-1.8K
|EURUSD
|200
|USDCHF
|-750
|EURNZD
|-1K
|USDCAD
|501
|NZDUSD
|-300
|AUDUSD
|-300
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +265.63 USD
En kötü işlem: -253 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +1 834.49 USD
Maksimum ardışık zarar: -784.82 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
