- 자본
- 축소
트레이드:
416
이익 거래:
166 (39.90%)
손실 거래:
250 (60.10%)
최고의 거래:
265.63 USD
최악의 거래:
-253.46 USD
총 수익:
20 617.28 USD (526 661 pips)
총 손실:
-17 604.48 USD (411 605 pips)
연속 최대 이익:
12 (1 834.49 USD)
연속 최대 이익:
1 834.49 USD (12)
샤프 비율:
0.08
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
5.33%
최근 거래:
12 시간 전
주별 거래 수:
21
평균 유지 시간:
23 시간
회복 요인:
1.20
롱(주식매수):
245 (58.89%)
숏(주식차입매도):
171 (41.11%)
수익 요인:
1.17
기대수익:
7.24 USD
평균 이익:
124.20 USD
평균 손실:
-70.42 USD
연속 최대 손실:
15 (-784.82 USD)
연속 최대 손실:
-1 337.73 USD (11)
월별 성장률:
2.44%
연간 예측:
29.61%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
975.76 USD
최대한의:
2 519.00 USD (29.26%)
상대적 삭감:
잔고별:
42.46% (2 168.71 USD)
자본금별:
0.10% (8.18 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|350
|GBPJPY
|13
|USDJPY
|10
|EURJPY
|9
|GBPUSD
|6
|AUDJPY
|5
|CHFJPY
|5
|NZDJPY
|4
|CADJPY
|3
|EURUSD
|2
|USDCHF
|2
|EURNZD
|2
|USDCAD
|2
|AUDUSD
|2
|NZDUSD
|1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|2.8K
|GBPJPY
|23
|USDJPY
|54
|EURJPY
|196
|GBPUSD
|40
|AUDJPY
|162
|CHFJPY
|7
|NZDJPY
|222
|CADJPY
|-214
|EURUSD
|1
|USDCHF
|-103
|EURNZD
|-61
|USDCAD
|27
|AUDUSD
|-69
|NZDUSD
|-33
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|108K
|GBPJPY
|-2.2K
|USDJPY
|-720
|EURJPY
|8.8K
|GBPUSD
|-550
|AUDJPY
|2.9K
|CHFJPY
|500
|NZDJPY
|2.5K
|CADJPY
|-1.8K
|EURUSD
|200
|USDCHF
|-750
|EURNZD
|-1K
|USDCAD
|501
|AUDUSD
|-600
|NZDUSD
|-300
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +265.63 USD
최악의 거래: -253 USD
연속 최대 이익: 12
연속 최대 손실: 11
연속 최대 이익: +1 834.49 USD
연속 최대 손실: -784.82 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
FXNet-Real
|0.00 × 1
3TGFX-Main
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
Deltastock-Live
|0.00 × 1
Larson-Demo
|0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
Exness-Real16
|0.00 × 2
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
Exness-Real29
|0.00 × 3
Exness-Real33
|0.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
AM-UK-Live
|0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
29%
0
0
USD
USD
8.6K
USD
USD
36
0%
416
39%
100%
1.17
7.24
USD
USD
42%
1:50