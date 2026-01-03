시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / I SIGNAL TF 1
Sofyan Andri Yono

I SIGNAL TF 1

Sofyan Andri Yono
0 리뷰
안정성
36
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 29%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
416
이익 거래:
166 (39.90%)
손실 거래:
250 (60.10%)
최고의 거래:
265.63 USD
최악의 거래:
-253.46 USD
총 수익:
20 617.28 USD (526 661 pips)
총 손실:
-17 604.48 USD (411 605 pips)
연속 최대 이익:
12 (1 834.49 USD)
연속 최대 이익:
1 834.49 USD (12)
샤프 비율:
0.08
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
5.33%
최근 거래:
12 시간 전
주별 거래 수:
21
평균 유지 시간:
23 시간
회복 요인:
1.20
롱(주식매수):
245 (58.89%)
숏(주식차입매도):
171 (41.11%)
수익 요인:
1.17
기대수익:
7.24 USD
평균 이익:
124.20 USD
평균 손실:
-70.42 USD
연속 최대 손실:
15 (-784.82 USD)
연속 최대 손실:
-1 337.73 USD (11)
월별 성장률:
2.44%
연간 예측:
29.61%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
975.76 USD
최대한의:
2 519.00 USD (29.26%)
상대적 삭감:
잔고별:
42.46% (2 168.71 USD)
자본금별:
0.10% (8.18 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 350
GBPJPY 13
USDJPY 10
EURJPY 9
GBPUSD 6
AUDJPY 5
CHFJPY 5
NZDJPY 4
CADJPY 3
EURUSD 2
USDCHF 2
EURNZD 2
USDCAD 2
AUDUSD 2
NZDUSD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 2.8K
GBPJPY 23
USDJPY 54
EURJPY 196
GBPUSD 40
AUDJPY 162
CHFJPY 7
NZDJPY 222
CADJPY -214
EURUSD 1
USDCHF -103
EURNZD -61
USDCAD 27
AUDUSD -69
NZDUSD -33
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 108K
GBPJPY -2.2K
USDJPY -720
EURJPY 8.8K
GBPUSD -550
AUDJPY 2.9K
CHFJPY 500
NZDJPY 2.5K
CADJPY -1.8K
EURUSD 200
USDCHF -750
EURNZD -1K
USDCAD 501
AUDUSD -600
NZDUSD -300
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +265.63 USD
최악의 거래: -253 USD
연속 최대 이익: 12
연속 최대 손실: 11
연속 최대 이익: +1 834.49 USD
연속 최대 손실: -784.82 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
3TGFX-Main
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
Larson-Demo
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
GhanaFX-Main
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
MetasGroup-Live
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
PreciseFX-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
AM-UK-Live
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
323 더...
Don't copy
리뷰 없음
2026.01.03 13:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.4% of days out of 247 days of the signal's entire lifetime.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
I SIGNAL TF 1
월별 30 USD
29%
0
0
USD
8.6K
USD
36
0%
416
39%
100%
1.17
7.24
USD
42%
1:50
