Segnali / MetaTrader 4 / I SIGNAL TF 1
Sofyan Andri Yono

I SIGNAL TF 1

Sofyan Andri Yono
0 recensioni
36 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 8%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
406
Profit Trade:
159 (39.16%)
Loss Trade:
247 (60.84%)
Best Trade:
265.63 USD
Worst Trade:
-253.46 USD
Profitto lordo:
19 577.62 USD (500 661 pips)
Perdita lorda:
-17 371.87 USD (409 378 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (1 834.49 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 834.49 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
1.40%
Ultimo trade:
24 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
23 ore
Fattore di recupero:
0.88
Long Trade:
236 (58.13%)
Short Trade:
170 (41.87%)
Fattore di profitto:
1.13
Profitto previsto:
5.43 USD
Profitto medio:
123.13 USD
Perdita media:
-70.33 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-784.82 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 337.73 USD (11)
Crescita mensile:
-23.40%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
975.76 USD
Massimale:
2 519.00 USD (29.26%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
42.46% (2 168.71 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 341
GBPJPY 13
USDJPY 10
EURJPY 9
GBPUSD 6
AUDJPY 5
CHFJPY 5
NZDJPY 4
CADJPY 3
EURUSD 2
USDCHF 2
EURNZD 2
USDCAD 2
NZDUSD 1
AUDUSD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 1.9K
GBPJPY 23
USDJPY 54
EURJPY 196
GBPUSD 40
AUDJPY 162
CHFJPY 7
NZDJPY 222
CADJPY -214
EURUSD 1
USDCHF -103
EURNZD -61
USDCAD 27
NZDUSD -33
AUDUSD -33
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 83K
GBPJPY -2.2K
USDJPY -720
EURJPY 8.8K
GBPUSD -550
AUDJPY 2.9K
CHFJPY 500
NZDJPY 2.5K
CADJPY -1.8K
EURUSD 200
USDCHF -750
EURNZD -1K
USDCAD 501
NZDUSD -300
AUDUSD -300
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +265.63 USD
Worst Trade: -253 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +1 834.49 USD
Massima perdita consecutiva: -784.82 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
3TGFX-Main
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
Larson-Demo
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
GhanaFX-Main
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
MetasGroup-Live
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
PreciseFX-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
AM-UK-Live
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
Don't copy
Non ci sono recensioni
2026.01.03 13:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.4% of days out of 247 days of the signal's entire lifetime.
