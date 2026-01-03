- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
406
Profit Trade:
159 (39.16%)
Loss Trade:
247 (60.84%)
Best Trade:
265.63 USD
Worst Trade:
-253.46 USD
Profitto lordo:
19 577.62 USD (500 661 pips)
Perdita lorda:
-17 371.87 USD (409 378 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (1 834.49 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 834.49 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
1.40%
Ultimo trade:
24 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
23 ore
Fattore di recupero:
0.88
Long Trade:
236 (58.13%)
Short Trade:
170 (41.87%)
Fattore di profitto:
1.13
Profitto previsto:
5.43 USD
Profitto medio:
123.13 USD
Perdita media:
-70.33 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-784.82 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 337.73 USD (11)
Crescita mensile:
-23.40%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
975.76 USD
Massimale:
2 519.00 USD (29.26%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
42.46% (2 168.71 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|341
|GBPJPY
|13
|USDJPY
|10
|EURJPY
|9
|GBPUSD
|6
|AUDJPY
|5
|CHFJPY
|5
|NZDJPY
|4
|CADJPY
|3
|EURUSD
|2
|USDCHF
|2
|EURNZD
|2
|USDCAD
|2
|NZDUSD
|1
|AUDUSD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|1.9K
|GBPJPY
|23
|USDJPY
|54
|EURJPY
|196
|GBPUSD
|40
|AUDJPY
|162
|CHFJPY
|7
|NZDJPY
|222
|CADJPY
|-214
|EURUSD
|1
|USDCHF
|-103
|EURNZD
|-61
|USDCAD
|27
|NZDUSD
|-33
|AUDUSD
|-33
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|83K
|GBPJPY
|-2.2K
|USDJPY
|-720
|EURJPY
|8.8K
|GBPUSD
|-550
|AUDJPY
|2.9K
|CHFJPY
|500
|NZDJPY
|2.5K
|CADJPY
|-1.8K
|EURUSD
|200
|USDCHF
|-750
|EURNZD
|-1K
|USDCAD
|501
|NZDUSD
|-300
|AUDUSD
|-300
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +265.63 USD
Worst Trade: -253 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +1 834.49 USD
Massima perdita consecutiva: -784.82 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
