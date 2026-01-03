SinaisSeções
Sofyan Andri Yono

I SIGNAL TF 1

Sofyan Andri Yono
0 comentários
36 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 8%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
406
Negociações com lucro:
159 (39.16%)
Negociações com perda:
247 (60.84%)
Melhor negociação:
265.63 USD
Pior negociação:
-253.46 USD
Lucro bruto:
19 577.62 USD (500 661 pips)
Perda bruta:
-17 371.87 USD (409 378 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (1 834.49 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 834.49 USD (12)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
1.40%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
10
Tempo médio de espera:
23 horas
Fator de recuperação:
0.88
Negociações longas:
236 (58.13%)
Negociações curtas:
170 (41.87%)
Fator de lucro:
1.13
Valor esperado:
5.43 USD
Lucro médio:
123.13 USD
Perda média:
-70.33 USD
Máximo de perdas consecutivas:
15 (-784.82 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 337.73 USD (11)
Crescimento mensal:
-23.40%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
975.76 USD
Máximo:
2 519.00 USD (29.26%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
42.46% (2 168.71 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 341
GBPJPY 13
USDJPY 10
EURJPY 9
GBPUSD 6
AUDJPY 5
CHFJPY 5
NZDJPY 4
CADJPY 3
EURUSD 2
USDCHF 2
EURNZD 2
USDCAD 2
NZDUSD 1
AUDUSD 1
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 1.9K
GBPJPY 23
USDJPY 54
EURJPY 196
GBPUSD 40
AUDJPY 162
CHFJPY 7
NZDJPY 222
CADJPY -214
EURUSD 1
USDCHF -103
EURNZD -61
USDCAD 27
NZDUSD -33
AUDUSD -33
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 83K
GBPJPY -2.2K
USDJPY -720
EURJPY 8.8K
GBPUSD -550
AUDJPY 2.9K
CHFJPY 500
NZDJPY 2.5K
CADJPY -1.8K
EURUSD 200
USDCHF -750
EURNZD -1K
USDCAD 501
NZDUSD -300
AUDUSD -300
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +265.63 USD
Pior negociação: -253 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 12
Máximo de perdas consecutivas: 11
Máximo lucro consecutivo: +1 834.49 USD
Máxima perda consecutiva: -784.82 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
3TGFX-Main
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
Larson-Demo
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
GhanaFX-Main
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
MetasGroup-Live
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
PreciseFX-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
AM-UK-Live
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
322 mais ...
Don't copy
Sem comentários
2026.01.03 13:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.4% of days out of 247 days of the signal's entire lifetime.
