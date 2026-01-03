SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / I SIGNAL TF 1
Sofyan Andri Yono

I SIGNAL TF 1

Sofyan Andri Yono
0 Bewertungen
36 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 8%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
406
Gewinntrades:
159 (39.16%)
Verlusttrades:
247 (60.84%)
Bester Trade:
265.63 USD
Schlechtester Trade:
-253.46 USD
Bruttoprofit:
19 577.62 USD (500 661 pips)
Bruttoverlust:
-17 371.87 USD (409 378 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
12 (1 834.49 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 834.49 USD (12)
Sharpe Ratio:
0.06
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
1.40%
Letzter Trade:
1 Tag
Trades pro Woche:
10
Durchschn. Haltezeit:
23 Stunden
Erholungsfaktor:
0.88
Long-Positionen:
236 (58.13%)
Short-Positionen:
170 (41.87%)
Profit-Faktor:
1.13
Mathematische Gewinnerwartung:
5.43 USD
Durchschnittlicher Profit:
123.13 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-70.33 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
15 (-784.82 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 337.73 USD (11)
Wachstum pro Monat :
-23.40%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
975.76 USD
Maximaler:
2 519.00 USD (29.26%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
42.46% (2 168.71 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 341
GBPJPY 13
USDJPY 10
EURJPY 9
GBPUSD 6
AUDJPY 5
CHFJPY 5
NZDJPY 4
CADJPY 3
EURUSD 2
USDCHF 2
EURNZD 2
USDCAD 2
NZDUSD 1
AUDUSD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 1.9K
GBPJPY 23
USDJPY 54
EURJPY 196
GBPUSD 40
AUDJPY 162
CHFJPY 7
NZDJPY 222
CADJPY -214
EURUSD 1
USDCHF -103
EURNZD -61
USDCAD 27
NZDUSD -33
AUDUSD -33
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 83K
GBPJPY -2.2K
USDJPY -720
EURJPY 8.8K
GBPUSD -550
AUDJPY 2.9K
CHFJPY 500
NZDJPY 2.5K
CADJPY -1.8K
EURUSD 200
USDCHF -750
EURNZD -1K
USDCAD 501
NZDUSD -300
AUDUSD -300
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +265.63 USD
Schlechtester Trade: -253 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 12
Max. aufeinandergehende Verluste: 11
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 834.49 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -784.82 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
3TGFX-Main
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
Larson-Demo
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
GhanaFX-Main
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
MetasGroup-Live
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
PreciseFX-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
AM-UK-Live
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
Don't copy
Keine Bewertungen
2026.01.03 13:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.4% of days out of 247 days of the signal's entire lifetime.
