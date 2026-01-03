- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
406
利益トレード:
159 (39.16%)
損失トレード:
247 (60.84%)
ベストトレード:
265.63 USD
最悪のトレード:
-253.46 USD
総利益:
19 577.62 USD (500 661 pips)
総損失:
-17 371.87 USD (409 378 pips)
最大連続の勝ち:
12 (1 834.49 USD)
最大連続利益:
1 834.49 USD (12)
シャープレシオ:
0.06
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
1.40%
最近のトレード:
1 日前
1週間当たりの取引:
10
平均保有時間:
23 時間
リカバリーファクター:
0.88
長いトレード:
236 (58.13%)
短いトレード:
170 (41.87%)
プロフィットファクター:
1.13
期待されたペイオフ:
5.43 USD
平均利益:
123.13 USD
平均損失:
-70.33 USD
最大連続の負け:
15 (-784.82 USD)
最大連続損失:
-1 337.73 USD (11)
月間成長:
-23.40%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
975.76 USD
最大の:
2 519.00 USD (29.26%)
比較ドローダウン:
残高による:
42.46% (2 168.71 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|341
|GBPJPY
|13
|USDJPY
|10
|EURJPY
|9
|GBPUSD
|6
|AUDJPY
|5
|CHFJPY
|5
|NZDJPY
|4
|CADJPY
|3
|EURUSD
|2
|USDCHF
|2
|EURNZD
|2
|USDCAD
|2
|NZDUSD
|1
|AUDUSD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|1.9K
|GBPJPY
|23
|USDJPY
|54
|EURJPY
|196
|GBPUSD
|40
|AUDJPY
|162
|CHFJPY
|7
|NZDJPY
|222
|CADJPY
|-214
|EURUSD
|1
|USDCHF
|-103
|EURNZD
|-61
|USDCAD
|27
|NZDUSD
|-33
|AUDUSD
|-33
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|83K
|GBPJPY
|-2.2K
|USDJPY
|-720
|EURJPY
|8.8K
|GBPUSD
|-550
|AUDJPY
|2.9K
|CHFJPY
|500
|NZDJPY
|2.5K
|CADJPY
|-1.8K
|EURUSD
|200
|USDCHF
|-750
|EURNZD
|-1K
|USDCAD
|501
|NZDUSD
|-300
|AUDUSD
|-300
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +265.63 USD
最悪のトレード: -253 USD
最大連続の勝ち: 12
最大連続の負け: 11
最大連続利益: +1 834.49 USD
最大連続損失: -784.82 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
