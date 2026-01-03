シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / I SIGNAL TF 1
Sofyan Andri Yono

I SIGNAL TF 1

Sofyan Andri Yono
レビュー0件
36週間
0 / 0 USD
成長(開始日): 2025 8%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
406
利益トレード:
159 (39.16%)
損失トレード:
247 (60.84%)
ベストトレード:
265.63 USD
最悪のトレード:
-253.46 USD
総利益:
19 577.62 USD (500 661 pips)
総損失:
-17 371.87 USD (409 378 pips)
最大連続の勝ち:
12 (1 834.49 USD)
最大連続利益:
1 834.49 USD (12)
シャープレシオ:
0.06
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
1.40%
最近のトレード:
1 日前
1週間当たりの取引:
10
平均保有時間:
23 時間
リカバリーファクター:
0.88
長いトレード:
236 (58.13%)
短いトレード:
170 (41.87%)
プロフィットファクター:
1.13
期待されたペイオフ:
5.43 USD
平均利益:
123.13 USD
平均損失:
-70.33 USD
最大連続の負け:
15 (-784.82 USD)
最大連続損失:
-1 337.73 USD (11)
月間成長:
-23.40%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
975.76 USD
最大の:
2 519.00 USD (29.26%)
比較ドローダウン:
残高による:
42.46% (2 168.71 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 341
GBPJPY 13
USDJPY 10
EURJPY 9
GBPUSD 6
AUDJPY 5
CHFJPY 5
NZDJPY 4
CADJPY 3
EURUSD 2
USDCHF 2
EURNZD 2
USDCAD 2
NZDUSD 1
AUDUSD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 1.9K
GBPJPY 23
USDJPY 54
EURJPY 196
GBPUSD 40
AUDJPY 162
CHFJPY 7
NZDJPY 222
CADJPY -214
EURUSD 1
USDCHF -103
EURNZD -61
USDCAD 27
NZDUSD -33
AUDUSD -33
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 83K
GBPJPY -2.2K
USDJPY -720
EURJPY 8.8K
GBPUSD -550
AUDJPY 2.9K
CHFJPY 500
NZDJPY 2.5K
CADJPY -1.8K
EURUSD 200
USDCHF -750
EURNZD -1K
USDCAD 501
NZDUSD -300
AUDUSD -300
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +265.63 USD
最悪のトレード: -253 USD
最大連続の勝ち: 12
最大連続の負け: 11
最大連続利益: +1 834.49 USD
最大連続損失: -784.82 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Don't copy
レビューなし
2026.01.03 13:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.4% of days out of 247 days of the signal's entire lifetime.
