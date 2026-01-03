- Growth
- Balance
- Equity
- Drawdown
Trades:
406
Profit Trades:
159 (39.16%)
Loss Trades:
247 (60.84%)
Best trade:
265.63 USD
Worst trade:
-253.46 USD
Gross Profit:
19 577.62 USD (500 661 pips)
Gross Loss:
-17 371.87 USD (409 378 pips)
Maximum consecutive wins:
12 (1 834.49 USD)
Maximal consecutive profit:
1 834.49 USD (12)
Sharpe Ratio:
0.06
Trading activity:
n/a
Max deposit load:
1.40%
Latest trade:
1 day ago
Trades per week:
10
Avg holding time:
23 hours
Recovery Factor:
0.88
Long Trades:
236 (58.13%)
Short Trades:
170 (41.87%)
Profit Factor:
1.13
Expected Payoff:
5.43 USD
Average Profit:
123.13 USD
Average Loss:
-70.33 USD
Maximum consecutive losses:
15 (-784.82 USD)
Maximal consecutive loss:
-1 337.73 USD (11)
Monthly growth:
-23.40%
Annual Forecast:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown by balance:
Absolute:
975.76 USD
Maximal:
2 519.00 USD (29.26%)
Relative drawdown:
By Balance:
42.46% (2 168.71 USD)
By Equity:
0.00% (0.00 USD)
Distribution
|Symbol
|Deals
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|341
|GBPJPY
|13
|USDJPY
|10
|EURJPY
|9
|GBPUSD
|6
|AUDJPY
|5
|CHFJPY
|5
|NZDJPY
|4
|CADJPY
|3
|EURUSD
|2
|USDCHF
|2
|EURNZD
|2
|USDCAD
|2
|NZDUSD
|1
|AUDUSD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbol
|Gross Profit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|1.9K
|GBPJPY
|23
|USDJPY
|54
|EURJPY
|196
|GBPUSD
|40
|AUDJPY
|162
|CHFJPY
|7
|NZDJPY
|222
|CADJPY
|-214
|EURUSD
|1
|USDCHF
|-103
|EURNZD
|-61
|USDCAD
|27
|NZDUSD
|-33
|AUDUSD
|-33
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Symbol
|Gross Profit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|83K
|GBPJPY
|-2.2K
|USDJPY
|-720
|EURJPY
|8.8K
|GBPUSD
|-550
|AUDJPY
|2.9K
|CHFJPY
|500
|NZDJPY
|2.5K
|CADJPY
|-1.8K
|EURUSD
|200
|USDCHF
|-750
|EURNZD
|-1K
|USDCAD
|501
|NZDUSD
|-300
|AUDUSD
|-300
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Deposit load
- Drawdown
Best trade: +265.63 USD
Worst trade: -253 USD
Maximum consecutive wins: 12
Maximum consecutive losses: 11
Maximal consecutive profit: +1 834.49 USD
Maximal consecutive loss: -784.82 USD
The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "MaxrichGroup-Real" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
Don't copy
No reviews