SignalsSections
Signals / MetaTrader 4 / I SIGNAL TF 1
Sofyan Andri Yono

I SIGNAL TF 1

Sofyan Andri Yono
0 reviews
36 weeks
0 / 0 USD
growth since 2025 8%
MaxrichGroup-Real
1:50
To see trades in realtime, please log in or register
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
406
Profit Trades:
159 (39.16%)
Loss Trades:
247 (60.84%)
Best trade:
265.63 USD
Worst trade:
-253.46 USD
Gross Profit:
19 577.62 USD (500 661 pips)
Gross Loss:
-17 371.87 USD (409 378 pips)
Maximum consecutive wins:
12 (1 834.49 USD)
Maximal consecutive profit:
1 834.49 USD (12)
Sharpe Ratio:
0.06
Trading activity:
n/a
Max deposit load:
1.40%
Latest trade:
1 day ago
Trades per week:
10
Avg holding time:
23 hours
Recovery Factor:
0.88
Long Trades:
236 (58.13%)
Short Trades:
170 (41.87%)
Profit Factor:
1.13
Expected Payoff:
5.43 USD
Average Profit:
123.13 USD
Average Loss:
-70.33 USD
Maximum consecutive losses:
15 (-784.82 USD)
Maximal consecutive loss:
-1 337.73 USD (11)
Monthly growth:
-23.40%
Annual Forecast:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown by balance:
Absolute:
975.76 USD
Maximal:
2 519.00 USD (29.26%)
Relative drawdown:
By Balance:
42.46% (2 168.71 USD)
By Equity:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
XAUUSD 341
GBPJPY 13
USDJPY 10
EURJPY 9
GBPUSD 6
AUDJPY 5
CHFJPY 5
NZDJPY 4
CADJPY 3
EURUSD 2
USDCHF 2
EURNZD 2
USDCAD 2
NZDUSD 1
AUDUSD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 1.9K
GBPJPY 23
USDJPY 54
EURJPY 196
GBPUSD 40
AUDJPY 162
CHFJPY 7
NZDJPY 222
CADJPY -214
EURUSD 1
USDCHF -103
EURNZD -61
USDCAD 27
NZDUSD -33
AUDUSD -33
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 83K
GBPJPY -2.2K
USDJPY -720
EURJPY 8.8K
GBPUSD -550
AUDJPY 2.9K
CHFJPY 500
NZDJPY 2.5K
CADJPY -1.8K
EURUSD 200
USDCHF -750
EURNZD -1K
USDCAD 501
NZDUSD -300
AUDUSD -300
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +265.63 USD
Worst trade: -253 USD
Maximum consecutive wins: 12
Maximum consecutive losses: 11
Maximal consecutive profit: +1 834.49 USD
Maximal consecutive loss: -784.82 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "MaxrichGroup-Real" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
3TGFX-Main
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
Larson-Demo
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
GhanaFX-Main
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
MetasGroup-Live
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
PreciseFX-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
AM-UK-Live
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
322 more...
To see trades in realtime, please log in or register
Don't copy
No reviews
2026.01.03 13:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.4% of days out of 247 days of the signal's entire lifetime.
To see trades in realtime, please log in or register