SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / I SIGNAL TF 1
Sofyan Andri Yono

I SIGNAL TF 1

Sofyan Andri Yono
0 comentarios
36 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 8%
MaxrichGroup-Real
1:50
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
406
Transacciones Rentables:
159 (39.16%)
Transacciones Irrentables:
247 (60.84%)
Mejor transacción:
265.63 USD
Peor transacción:
-253.46 USD
Beneficio Bruto:
19 577.62 USD (500 661 pips)
Pérdidas Brutas:
-17 371.87 USD (409 378 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
12 (1 834.49 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 834.49 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.06
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
1.40%
Último trade:
22 horas
Trades a la semana:
10
Tiempo medio de espera:
23 horas
Factor de Recuperación:
0.88
Transacciones Largas:
236 (58.13%)
Transacciones Cortas:
170 (41.87%)
Factor de Beneficio:
1.13
Beneficio Esperado:
5.43 USD
Beneficio medio:
123.13 USD
Pérdidas medias:
-70.33 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
15 (-784.82 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 337.73 USD (11)
Crecimiento al mes:
-23.40%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
975.76 USD
Máxima:
2 519.00 USD (29.26%)
Reducción relativa:
De balance:
42.46% (2 168.71 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 341
GBPJPY 13
USDJPY 10
EURJPY 9
GBPUSD 6
AUDJPY 5
CHFJPY 5
NZDJPY 4
CADJPY 3
EURUSD 2
USDCHF 2
EURNZD 2
USDCAD 2
NZDUSD 1
AUDUSD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 1.9K
GBPJPY 23
USDJPY 54
EURJPY 196
GBPUSD 40
AUDJPY 162
CHFJPY 7
NZDJPY 222
CADJPY -214
EURUSD 1
USDCHF -103
EURNZD -61
USDCAD 27
NZDUSD -33
AUDUSD -33
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 83K
GBPJPY -2.2K
USDJPY -720
EURJPY 8.8K
GBPUSD -550
AUDJPY 2.9K
CHFJPY 500
NZDJPY 2.5K
CADJPY -1.8K
EURUSD 200
USDCHF -750
EURNZD -1K
USDCAD 501
NZDUSD -300
AUDUSD -300
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +265.63 USD
Peor transacción: -253 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 12
Máximo de pérdidas consecutivas: 11
Beneficio máximo consecutivo: +1 834.49 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -784.82 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
3TGFX-Main
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
Larson-Demo
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
GhanaFX-Main
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
MetasGroup-Live
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
PreciseFX-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
AM-UK-Live
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
otros 322...
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Don't copy
No hay comentarios
2026.01.03 13:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.4% of days out of 247 days of the signal's entire lifetime.
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada