Total de Trades:
406
Transacciones Rentables:
159 (39.16%)
Transacciones Irrentables:
247 (60.84%)
Mejor transacción:
265.63 USD
Peor transacción:
-253.46 USD
Beneficio Bruto:
19 577.62 USD (500 661 pips)
Pérdidas Brutas:
-17 371.87 USD (409 378 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
12 (1 834.49 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 834.49 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.06
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
1.40%
Último trade:
22 horas
Trades a la semana:
10
Tiempo medio de espera:
23 horas
Factor de Recuperación:
0.88
Transacciones Largas:
236 (58.13%)
Transacciones Cortas:
170 (41.87%)
Factor de Beneficio:
1.13
Beneficio Esperado:
5.43 USD
Beneficio medio:
123.13 USD
Pérdidas medias:
-70.33 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
15 (-784.82 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 337.73 USD (11)
Crecimiento al mes:
-23.40%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
975.76 USD
Máxima:
2 519.00 USD (29.26%)
Reducción relativa:
De balance:
42.46% (2 168.71 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|341
|GBPJPY
|13
|USDJPY
|10
|EURJPY
|9
|GBPUSD
|6
|AUDJPY
|5
|CHFJPY
|5
|NZDJPY
|4
|CADJPY
|3
|EURUSD
|2
|USDCHF
|2
|EURNZD
|2
|USDCAD
|2
|NZDUSD
|1
|AUDUSD
|1
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|1.9K
|GBPJPY
|23
|USDJPY
|54
|EURJPY
|196
|GBPUSD
|40
|AUDJPY
|162
|CHFJPY
|7
|NZDJPY
|222
|CADJPY
|-214
|EURUSD
|1
|USDCHF
|-103
|EURNZD
|-61
|USDCAD
|27
|NZDUSD
|-33
|AUDUSD
|-33
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|83K
|GBPJPY
|-2.2K
|USDJPY
|-720
|EURJPY
|8.8K
|GBPUSD
|-550
|AUDJPY
|2.9K
|CHFJPY
|500
|NZDJPY
|2.5K
|CADJPY
|-1.8K
|EURUSD
|200
|USDCHF
|-750
|EURNZD
|-1K
|USDCAD
|501
|NZDUSD
|-300
|AUDUSD
|-300
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +265.63 USD
Peor transacción: -253 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 12
Máximo de pérdidas consecutivas: 11
Beneficio máximo consecutivo: +1 834.49 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -784.82 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
