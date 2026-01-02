SinyallerBölümler
Fikri Azizi

SAG XAUUSD

Fikri Azizi
0 inceleme
7 hafta
0 / 0 USD
0%
Exness-MT5Real39
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
66
Kârla kapanan işlemler:
34 (51.51%)
Zararla kapanan işlemler:
32 (48.48%)
En iyi işlem:
28.03 USD
En kötü işlem:
-11.33 USD
Brüt kâr:
289.97 USD (367 701 pips)
Brüt zarar:
-178.62 USD (284 395 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (98.36 USD)
Maksimum ardışık kâr:
98.36 USD (6)
Sharpe oranı:
0.20
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
7 saat önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
13 dakika
Düzelme faktörü:
2.47
Alış işlemleri:
31 (46.97%)
Satış işlemleri:
35 (53.03%)
Kâr faktörü:
1.62
Beklenen getiri:
1.69 USD
Ortalama kâr:
8.53 USD
Ortalama zarar:
-5.58 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-11.56 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-45.07 USD (4)
Aylık büyüme:
95.66%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.80 USD
Maksimum:
45.07 USD (28.23%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDm 55
BTCUSDm 9
XAGUSDm 1
BTCXAUm 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDm 121
BTCUSDm 3
XAGUSDm -7
BTCXAUm -6
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDm 70K
BTCUSDm 27K
XAGUSDm -139
BTCXAUm -13K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +28.03 USD
En kötü işlem: -11 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +98.36 USD
Maksimum ardışık zarar: -11.56 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real39" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

2026.01.02 18:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
