- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
66
Kârla kapanan işlemler:
34 (51.51%)
Zararla kapanan işlemler:
32 (48.48%)
En iyi işlem:
28.03 USD
En kötü işlem:
-11.33 USD
Brüt kâr:
289.97 USD (367 701 pips)
Brüt zarar:
-178.62 USD (284 395 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (98.36 USD)
Maksimum ardışık kâr:
98.36 USD (6)
Sharpe oranı:
0.20
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
7 saat önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
13 dakika
Düzelme faktörü:
2.47
Alış işlemleri:
31 (46.97%)
Satış işlemleri:
35 (53.03%)
Kâr faktörü:
1.62
Beklenen getiri:
1.69 USD
Ortalama kâr:
8.53 USD
Ortalama zarar:
-5.58 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-11.56 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-45.07 USD (4)
Aylık büyüme:
95.66%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.80 USD
Maksimum:
45.07 USD (28.23%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|55
|BTCUSDm
|9
|XAGUSDm
|1
|BTCXAUm
|1
|
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDm
|121
|BTCUSDm
|3
|XAGUSDm
|-7
|BTCXAUm
|-6
|
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDm
|70K
|BTCUSDm
|27K
|XAGUSDm
|-139
|BTCXAUm
|-13K
|
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +28.03 USD
En kötü işlem: -11 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +98.36 USD
Maksimum ardışık zarar: -11.56 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real39" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
