Fikri Azizi

SAG XAUUSD

Fikri Azizi
0 recensioni
7 settimane
0 / 0 USD
0%
Exness-MT5Real39
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
66
Profit Trade:
34 (51.51%)
Loss Trade:
32 (48.48%)
Best Trade:
28.03 USD
Worst Trade:
-11.33 USD
Profitto lordo:
289.97 USD (367 701 pips)
Perdita lorda:
-178.62 USD (284 395 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (98.36 USD)
Massimo profitto consecutivo:
98.36 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
7 ore fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
13 minuti
Fattore di recupero:
2.47
Long Trade:
31 (46.97%)
Short Trade:
35 (53.03%)
Fattore di profitto:
1.62
Profitto previsto:
1.69 USD
Profitto medio:
8.53 USD
Perdita media:
-5.58 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-11.56 USD)
Massima perdita consecutiva:
-45.07 USD (4)
Crescita mensile:
95.66%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.80 USD
Massimale:
45.07 USD (28.23%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDm 55
BTCUSDm 9
XAGUSDm 1
BTCXAUm 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDm 121
BTCUSDm 3
XAGUSDm -7
BTCXAUm -6
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDm 70K
BTCUSDm 27K
XAGUSDm -139
BTCXAUm -13K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +28.03 USD
Worst Trade: -11 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +98.36 USD
Massima perdita consecutiva: -11.56 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real39" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

2026.01.02 18:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
