Trade:
66
Profit Trade:
34 (51.51%)
Loss Trade:
32 (48.48%)
Best Trade:
28.03 USD
Worst Trade:
-11.33 USD
Profitto lordo:
289.97 USD (367 701 pips)
Perdita lorda:
-178.62 USD (284 395 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (98.36 USD)
Massimo profitto consecutivo:
98.36 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
7 ore fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
13 minuti
Fattore di recupero:
2.47
Long Trade:
31 (46.97%)
Short Trade:
35 (53.03%)
Fattore di profitto:
1.62
Profitto previsto:
1.69 USD
Profitto medio:
8.53 USD
Perdita media:
-5.58 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-11.56 USD)
Massima perdita consecutiva:
-45.07 USD (4)
Crescita mensile:
95.66%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.80 USD
Massimale:
45.07 USD (28.23%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|55
|BTCUSDm
|9
|XAGUSDm
|1
|BTCXAUm
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDm
|121
|BTCUSDm
|3
|XAGUSDm
|-7
|BTCXAUm
|-6
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDm
|70K
|BTCUSDm
|27K
|XAGUSDm
|-139
|BTCXAUm
|-13K
Best Trade: +28.03 USD
Worst Trade: -11 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +98.36 USD
Massima perdita consecutiva: -11.56 USD
