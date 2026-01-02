- 자본
- 축소
트레이드:
69
이익 거래:
35 (50.72%)
손실 거래:
34 (49.28%)
최고의 거래:
28.03 USD
최악의 거래:
-11.33 USD
총 수익:
314.87 USD (373 925 pips)
총 손실:
-189.07 USD (287 006 pips)
연속 최대 이익:
7 (123.26 USD)
연속 최대 이익:
123.26 USD (7)
샤프 비율:
0.21
거래 활동:
0.00%
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
15 시간 전
주별 거래 수:
5
평균 유지 시간:
13 분
회복 요인:
2.79
롱(주식매수):
33 (47.83%)
숏(주식차입매도):
36 (52.17%)
수익 요인:
1.67
기대수익:
1.82 USD
평균 이익:
9.00 USD
평균 손실:
-5.56 USD
연속 최대 손실:
5 (-11.56 USD)
연속 최대 손실:
-45.07 USD (4)
월별 성장률:
96.26%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1.80 USD
최대한의:
45.07 USD (28.23%)
상대적 삭감:
잔고별:
28.23% (45.07 USD)
자본금별:
0.00% (0.00 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|58
|BTCUSDm
|9
|XAGUSDm
|1
|BTCXAUm
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSDm
|136
|BTCUSDm
|3
|XAGUSDm
|-7
|BTCXAUm
|-6
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSDm
|74K
|BTCUSDm
|27K
|XAGUSDm
|-139
|BTCXAUm
|-13K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-MT5Real39"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
