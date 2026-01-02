- Прирост
Всего трейдов:
66
Прибыльных трейдов:
34 (51.51%)
Убыточных трейдов:
32 (48.48%)
Лучший трейд:
28.03 USD
Худший трейд:
-11.33 USD
Общая прибыль:
289.97 USD (367 701 pips)
Общий убыток:
-178.62 USD (284 395 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (98.36 USD)
Макс. прибыль в серии:
98.36 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.20
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
9 часов
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
13 минут
Фактор восстановления:
2.47
Длинных трейдов:
31 (46.97%)
Коротких трейдов:
35 (53.03%)
Профит фактор:
1.62
Мат. ожидание:
1.69 USD
Средняя прибыль:
8.53 USD
Средний убыток:
-5.58 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-11.56 USD)
Макс. убыток в серии:
-45.07 USD (4)
Прирост в месяц:
95.66%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.80 USD
Максимальная:
45.07 USD (28.23%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|55
|BTCUSDm
|9
|XAGUSDm
|1
|BTCXAUm
|1
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDm
|121
|BTCUSDm
|3
|XAGUSDm
|-7
|BTCXAUm
|-6
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDm
|70K
|BTCUSDm
|27K
|XAGUSDm
|-139
|BTCXAUm
|-13K
Лучший трейд: +28.03 USD
Худший трейд: -11 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +98.36 USD
Макс. убыток в серии: -11.56 USD
