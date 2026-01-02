СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / SAG XAUUSD
Fikri Azizi

SAG XAUUSD

Fikri Azizi
0 отзывов
7 недель
0 / 0 USD
0%
Exness-MT5Real39
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
66
Прибыльных трейдов:
34 (51.51%)
Убыточных трейдов:
32 (48.48%)
Лучший трейд:
28.03 USD
Худший трейд:
-11.33 USD
Общая прибыль:
289.97 USD (367 701 pips)
Общий убыток:
-178.62 USD (284 395 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (98.36 USD)
Макс. прибыль в серии:
98.36 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.20
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
9 часов
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
13 минут
Фактор восстановления:
2.47
Длинных трейдов:
31 (46.97%)
Коротких трейдов:
35 (53.03%)
Профит фактор:
1.62
Мат. ожидание:
1.69 USD
Средняя прибыль:
8.53 USD
Средний убыток:
-5.58 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-11.56 USD)
Макс. убыток в серии:
-45.07 USD (4)
Прирост в месяц:
95.66%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.80 USD
Максимальная:
45.07 USD (28.23%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSDm 55
BTCUSDm 9
XAGUSDm 1
BTCXAUm 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSDm 121
BTCUSDm 3
XAGUSDm -7
BTCXAUm -6
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSDm 70K
BTCUSDm 27K
XAGUSDm -139
BTCXAUm -13K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +28.03 USD
Худший трейд: -11 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +98.36 USD
Макс. убыток в серии: -11.56 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real39" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.01.02 18:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
