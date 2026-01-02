シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / SAG XAUUSD
Fikri Azizi

SAG XAUUSD

Fikri Azizi
レビュー0件
7週間
0 / 0 USD
0%
Exness-MT5Real39
1:200
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
66
利益トレード:
34 (51.51%)
損失トレード:
32 (48.48%)
ベストトレード:
28.03 USD
最悪のトレード:
-11.33 USD
総利益:
289.97 USD (367 701 pips)
総損失:
-178.62 USD (284 395 pips)
最大連続の勝ち:
6 (98.36 USD)
最大連続利益:
98.36 USD (6)
シャープレシオ:
0.20
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
11 時間前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
13 分
リカバリーファクター:
2.47
長いトレード:
31 (46.97%)
短いトレード:
35 (53.03%)
プロフィットファクター:
1.62
期待されたペイオフ:
1.69 USD
平均利益:
8.53 USD
平均損失:
-5.58 USD
最大連続の負け:
5 (-11.56 USD)
最大連続損失:
-45.07 USD (4)
月間成長:
95.66%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
1.80 USD
最大の:
45.07 USD (28.23%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSDm 55
BTCUSDm 9
XAGUSDm 1
BTCXAUm 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSDm 121
BTCUSDm 3
XAGUSDm -7
BTCXAUm -6
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSDm 70K
BTCUSDm 27K
XAGUSDm -139
BTCXAUm -13K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +28.03 USD
最悪のトレード: -11 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +98.36 USD
最大連続損失: -11.56 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real39"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2026.01.02 18:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録