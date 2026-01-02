- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
66
利益トレード:
34 (51.51%)
損失トレード:
32 (48.48%)
ベストトレード:
28.03 USD
最悪のトレード:
-11.33 USD
総利益:
289.97 USD (367 701 pips)
総損失:
-178.62 USD (284 395 pips)
最大連続の勝ち:
6 (98.36 USD)
最大連続利益:
98.36 USD (6)
シャープレシオ:
0.20
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
11 時間前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
13 分
リカバリーファクター:
2.47
長いトレード:
31 (46.97%)
短いトレード:
35 (53.03%)
プロフィットファクター:
1.62
期待されたペイオフ:
1.69 USD
平均利益:
8.53 USD
平均損失:
-5.58 USD
最大連続の負け:
5 (-11.56 USD)
最大連続損失:
-45.07 USD (4)
月間成長:
95.66%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
1.80 USD
最大の:
45.07 USD (28.23%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|55
|BTCUSDm
|9
|XAGUSDm
|1
|BTCXAUm
|1
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSDm
|121
|BTCUSDm
|3
|XAGUSDm
|-7
|BTCXAUm
|-6
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSDm
|70K
|BTCUSDm
|27K
|XAGUSDm
|-139
|BTCXAUm
|-13K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +28.03 USD
最悪のトレード: -11 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +98.36 USD
最大連続損失: -11.56 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real39"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし