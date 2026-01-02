- Incremento
Total de Trades:
66
Transacciones Rentables:
34 (51.51%)
Transacciones Irrentables:
32 (48.48%)
Mejor transacción:
28.03 USD
Peor transacción:
-11.33 USD
Beneficio Bruto:
289.97 USD (367 701 pips)
Pérdidas Brutas:
-178.62 USD (284 395 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
6 (98.36 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
98.36 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.20
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
7 horas
Trades a la semana:
4
Tiempo medio de espera:
13 minutos
Factor de Recuperación:
2.47
Transacciones Largas:
31 (46.97%)
Transacciones Cortas:
35 (53.03%)
Factor de Beneficio:
1.62
Beneficio Esperado:
1.69 USD
Beneficio medio:
8.53 USD
Pérdidas medias:
-5.58 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-11.56 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-45.07 USD (4)
Crecimiento al mes:
95.66%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
1.80 USD
Máxima:
45.07 USD (28.23%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|55
|BTCUSDm
|9
|XAGUSDm
|1
|BTCXAUm
|1
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSDm
|121
|BTCUSDm
|3
|XAGUSDm
|-7
|BTCXAUm
|-6
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSDm
|70K
|BTCUSDm
|27K
|XAGUSDm
|-139
|BTCXAUm
|-13K
Mejor transacción: +28.03 USD
Peor transacción: -11 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +98.36 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -11.56 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real39" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
