Negociações:
66
Negociações com lucro:
34 (51.51%)
Negociações com perda:
32 (48.48%)
Melhor negociação:
28.03 USD
Pior negociação:
-11.33 USD
Lucro bruto:
289.97 USD (367 701 pips)
Perda bruta:
-178.62 USD (284 395 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (98.36 USD)
Máximo lucro consecutivo:
98.36 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.20
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
11 horas atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
13 minutos
Fator de recuperação:
2.47
Negociações longas:
31 (46.97%)
Negociações curtas:
35 (53.03%)
Fator de lucro:
1.62
Valor esperado:
1.69 USD
Lucro médio:
8.53 USD
Perda média:
-5.58 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-11.56 USD)
Máxima perda consecutiva:
-45.07 USD (4)
Crescimento mensal:
95.66%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1.80 USD
Máximo:
45.07 USD (28.23%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|55
|BTCUSDm
|9
|XAGUSDm
|1
|BTCXAUm
|1
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSDm
|121
|BTCUSDm
|3
|XAGUSDm
|-7
|BTCXAUm
|-6
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSDm
|70K
|BTCUSDm
|27K
|XAGUSDm
|-139
|BTCXAUm
|-13K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +28.03 USD
Pior negociação: -11 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +98.36 USD
Máxima perda consecutiva: -11.56 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real39" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
