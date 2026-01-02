- Wachstum
Trades insgesamt:
66
Gewinntrades:
34 (51.51%)
Verlusttrades:
32 (48.48%)
Bester Trade:
28.03 USD
Schlechtester Trade:
-11.33 USD
Bruttoprofit:
289.97 USD (367 701 pips)
Bruttoverlust:
-178.62 USD (284 395 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
6 (98.36 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
98.36 USD (6)
Sharpe Ratio:
0.20
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
11 Stunden
Trades pro Woche:
4
Durchschn. Haltezeit:
13 Minuten
Erholungsfaktor:
2.47
Long-Positionen:
31 (46.97%)
Short-Positionen:
35 (53.03%)
Profit-Faktor:
1.62
Mathematische Gewinnerwartung:
1.69 USD
Durchschnittlicher Profit:
8.53 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-5.58 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-11.56 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-45.07 USD (4)
Wachstum pro Monat :
95.66%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1.80 USD
Maximaler:
45.07 USD (28.23%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|55
|BTCUSDm
|9
|XAGUSDm
|1
|BTCXAUm
|1
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSDm
|121
|BTCUSDm
|3
|XAGUSDm
|-7
|BTCXAUm
|-6
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSDm
|70K
|BTCUSDm
|27K
|XAGUSDm
|-139
|BTCXAUm
|-13K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +28.03 USD
Schlechtester Trade: -11 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +98.36 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -11.56 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real39" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
