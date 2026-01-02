SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / SAG XAUUSD
Fikri Azizi

SAG XAUUSD

Fikri Azizi
0 Bewertungen
7 Wochen
0 / 0 USD
0%
Exness-MT5Real39
1:200
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
66
Gewinntrades:
34 (51.51%)
Verlusttrades:
32 (48.48%)
Bester Trade:
28.03 USD
Schlechtester Trade:
-11.33 USD
Bruttoprofit:
289.97 USD (367 701 pips)
Bruttoverlust:
-178.62 USD (284 395 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
6 (98.36 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
98.36 USD (6)
Sharpe Ratio:
0.20
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
11 Stunden
Trades pro Woche:
4
Durchschn. Haltezeit:
13 Minuten
Erholungsfaktor:
2.47
Long-Positionen:
31 (46.97%)
Short-Positionen:
35 (53.03%)
Profit-Faktor:
1.62
Mathematische Gewinnerwartung:
1.69 USD
Durchschnittlicher Profit:
8.53 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-5.58 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-11.56 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-45.07 USD (4)
Wachstum pro Monat :
95.66%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1.80 USD
Maximaler:
45.07 USD (28.23%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSDm 55
BTCUSDm 9
XAGUSDm 1
BTCXAUm 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSDm 121
BTCUSDm 3
XAGUSDm -7
BTCXAUm -6
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSDm 70K
BTCUSDm 27K
XAGUSDm -139
BTCXAUm -13K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +28.03 USD
Schlechtester Trade: -11 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +98.36 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -11.56 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real39" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2026.01.02 18:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen