信号部分
信号 / MetaTrader 5 / SAG XAUUSD
Fikri Azizi

SAG XAUUSD

Fikri Azizi
0条评论
7
0 / 0 USD
0%
Exness-MT5Real39
1:200
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
66
盈利交易:
34 (51.51%)
亏损交易:
32 (48.48%)
最好交易:
28.03 USD
最差交易:
-11.33 USD
毛利:
289.97 USD (367 701 pips)
毛利亏损:
-178.62 USD (284 395 pips)
最大连续赢利:
6 (98.36 USD)
最大连续盈利:
98.36 USD (6)
夏普比率:
0.20
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
10 几小时前
每周交易:
4
平均持有时间:
13 分钟
采收率:
2.47
长期交易:
31 (46.97%)
短期交易:
35 (53.03%)
利润因子:
1.62
预期回报:
1.69 USD
平均利润:
8.53 USD
平均损失:
-5.58 USD
最大连续失误:
5 (-11.56 USD)
最大连续亏损:
-45.07 USD (4)
每月增长:
95.66%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
1.80 USD
最大值:
45.07 USD (28.23%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSDm 55
BTCUSDm 9
XAGUSDm 1
BTCXAUm 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSDm 121
BTCUSDm 3
XAGUSDm -7
BTCXAUm -6
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSDm 70K
BTCUSDm 27K
XAGUSDm -139
BTCXAUm -13K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +28.03 USD
最差交易: -11 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +98.36 USD
最大连续亏损: -11.56 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real39 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2026.01.02 18:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
查看详细统计，请 登录 或者 注册