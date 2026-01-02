- 成长
交易:
66
盈利交易:
34 (51.51%)
亏损交易:
32 (48.48%)
最好交易:
28.03 USD
最差交易:
-11.33 USD
毛利:
289.97 USD (367 701 pips)
毛利亏损:
-178.62 USD (284 395 pips)
最大连续赢利:
6 (98.36 USD)
最大连续盈利:
98.36 USD (6)
夏普比率:
0.20
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
10 几小时前
每周交易:
4
平均持有时间:
13 分钟
采收率:
2.47
长期交易:
31 (46.97%)
短期交易:
35 (53.03%)
利润因子:
1.62
预期回报:
1.69 USD
平均利润:
8.53 USD
平均损失:
-5.58 USD
最大连续失误:
5 (-11.56 USD)
最大连续亏损:
-45.07 USD (4)
每月增长:
95.66%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
1.80 USD
最大值:
45.07 USD (28.23%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|55
|BTCUSDm
|9
|XAGUSDm
|1
|BTCXAUm
|1
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSDm
|121
|BTCUSDm
|3
|XAGUSDm
|-7
|BTCXAUm
|-6
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSDm
|70K
|BTCUSDm
|27K
|XAGUSDm
|-139
|BTCXAUm
|-13K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +28.03 USD
最差交易: -11 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +98.36 USD
最大连续亏损: -11.56 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real39 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
