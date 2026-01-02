- Büyüme
İşlemler:
5
Kârla kapanan işlemler:
1 (20.00%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (80.00%)
En iyi işlem:
0.43 USD
En kötü işlem:
-32.74 USD
Brüt kâr:
0.43 USD (423 pips)
Brüt zarar:
-32.93 USD (32 892 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
1 (0.43 USD)
Maksimum ardışık kâr:
0.43 USD (1)
Sharpe oranı:
-0.50
Alım-satım etkinliği:
36.89%
Maks. mevduat yükü:
2.27%
En son işlem:
46 dakika önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
4 dakika
Düzelme faktörü:
-0.99
Alış işlemleri:
1 (20.00%)
Satış işlemleri:
4 (80.00%)
Kâr faktörü:
0.01
Beklenen getiri:
-6.50 USD
Ortalama kâr:
0.43 USD
Ortalama zarar:
-8.23 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-0.19 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-32.74 USD (1)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
32.50 USD
Maksimum:
32.74 USD (1.64%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.64% (32.74 USD)
Varlığa göre:
3.00% (59.96 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|4
|USDJPY
|1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-32
|USDJPY
|0
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-32K
|USDJPY
|-7
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +0.43 USD
En kötü işlem: -33 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +0.43 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.19 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 6
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
Exness-MT5Real28
|5.22 × 248
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|31.00 × 1
|
TitanFX-MT5-01
|32.50 × 2
|
Exness-MT5Real31
|56.02 × 165
