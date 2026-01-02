- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
12
盈利交易:
3 (25.00%)
亏损交易:
9 (75.00%)
最好交易:
8.73 USD
最差交易:
-77.63 USD
毛利:
9.62 USD (92 400 pips)
毛利亏损:
-136.26 USD (260 775 pips)
最大连续赢利:
2 (9.19 USD)
最大连续盈利:
9.19 USD (2)
夏普比率:
-0.47
交易活动:
84.53%
最大入金加载:
2.27%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
13
平均持有时间:
49 分钟
采收率:
-1.00
长期交易:
5 (41.67%)
短期交易:
7 (58.33%)
利润因子:
0.07
预期回报:
-10.55 USD
平均利润:
3.21 USD
平均损失:
-15.14 USD
最大连续失误:
3 (-91.34 USD)
最大连续亏损:
-91.34 USD (3)
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
126.64 USD
最大值:
126.88 USD (6.34%)
相对跌幅:
结余:
6.34% (126.88 USD)
净值:
4.45% (87.44 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|6
|BTCUSD
|4
|USDJPY
|1
|GBPUSD
|1
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-117
|BTCUSD
|-5
|USDJPY
|0
|GBPUSD
|-4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-114K
|BTCUSD
|-54K
|USDJPY
|-7
|GBPUSD
|-391
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +8.73 USD
最差交易: -78 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +9.19 USD
最大连续亏损: -91.34 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real31 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 4
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 6
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
Exness-MT5Real28
|5.23 × 253
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.51 × 88
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|31.00 × 1
|
TitanFX-MT5-01
|35.00 × 2
|
Exness-MT5Real31
|55.69 × 166
