- 자본
- 축소
트레이드:
154
이익 거래:
90 (58.44%)
손실 거래:
64 (41.56%)
최고의 거래:
59.55 USD
최악의 거래:
-77.63 USD
총 수익:
291.66 USD (1 391 229 pips)
총 손실:
-319.16 USD (1 272 982 pips)
연속 최대 이익:
31 (45.12 USD)
연속 최대 이익:
100.19 USD (10)
샤프 비율:
-0.02
거래 활동:
100.37%
최대 입금량:
7.64%
최근 거래:
4 시간 전
주별 거래 수:
156
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
-0.19
롱(주식매수):
77 (50.00%)
숏(주식차입매도):
77 (50.00%)
수익 요인:
0.91
기대수익:
-0.18 USD
평균 이익:
3.24 USD
평균 손실:
-4.99 USD
연속 최대 손실:
12 (-11.01 USD)
연속 최대 손실:
-91.34 USD (3)
월별 성장률:
-1.37%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
143.11 USD
최대한의:
143.35 USD (7.17%)
상대적 삭감:
잔고별:
7.17% (143.35 USD)
자본금별:
4.96% (94.55 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|103
|XAUUSD
|44
|USDJPY
|4
|GBPUSD
|2
|AUDUSD
|1
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|BTCUSD
|-1
|XAUUSD
|-15
|USDJPY
|-9
|GBPUSD
|-4
|AUDUSD
|1
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|BTCUSD
|131K
|XAUUSD
|-11K
|USDJPY
|-1.4K
|GBPUSD
|-382
|AUDUSD
|119
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +59.55 USD
최악의 거래: -78 USD
연속 최대 이익: 10
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +45.12 USD
연속 최대 손실: -11.01 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-MT5Real31"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
Exness-MT5Real
|0.00 × 4
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 2
FBS-Real
|0.00 × 1
Exness-MT5Real5
|0.00 × 9
VantageInternational-Live 14
|0.00 × 5
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
FusionMarkets-Live
|5.67 × 3
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
Exness-MT5Real28
|12.34 × 634
Exness-MT5Real15
|12.51 × 88
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
RoboForex-Pro
|51.00 × 1
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 50 USD
-1%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
1
100%
154
58%
100%
0.91
-0.18
USD
USD
7%
1:200