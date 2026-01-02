- Wachstum
Trades insgesamt:
11
Gewinntrades:
3 (27.27%)
Verlusttrades:
8 (72.73%)
Bester Trade:
8.73 USD
Schlechtester Trade:
-77.63 USD
Bruttoprofit:
9.62 USD (92 400 pips)
Bruttoverlust:
-132.35 USD (260 384 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
2 (9.19 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
9.19 USD (2)
Sharpe Ratio:
-0.48
Trading-Aktivität:
73.77%
Max deposit load:
2.27%
Letzter Trade:
21 Minuten
Trades pro Woche:
12
Durchschn. Haltezeit:
38 Minuten
Erholungsfaktor:
-1.00
Long-Positionen:
4 (36.36%)
Short-Positionen:
7 (63.64%)
Profit-Faktor:
0.07
Mathematische Gewinnerwartung:
-11.16 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.21 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-16.54 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-44.73 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-87.43 USD (2)
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
122.73 USD
Maximaler:
122.97 USD (6.15%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
6.15% (122.97 USD)
Kapital:
4.45% (87.44 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|6
|BTCUSD
|4
|USDJPY
|1
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|-117
|BTCUSD
|-5
|USDJPY
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|-114K
|BTCUSD
|-54K
|USDJPY
|-7
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +8.73 USD
Schlechtester Trade: -78 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +9.19 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -44.73 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real31" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 6
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
Exness-MT5Real28
|5.23 × 253
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.51 × 88
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|31.00 × 1
|
TitanFX-MT5-01
|35.00 × 2
|
Exness-MT5Real31
|56.02 × 165
Keine Bewertungen
