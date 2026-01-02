- Crescimento
Negociações:
10
Negociações com lucro:
3 (30.00%)
Negociações com perda:
7 (70.00%)
Melhor negociação:
8.73 USD
Pior negociação:
-32.74 USD
Lucro bruto:
9.62 USD (92 400 pips)
Perda bruta:
-54.72 USD (182 747 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
2 (9.19 USD)
Máximo lucro consecutivo:
9.19 USD (2)
Índice de Sharpe:
-0.43
Atividade de negociação:
73.77%
Depósito máximo carregado:
2.27%
Último negócio:
1 horas atrás
Negociações por semana:
12
Tempo médio de espera:
13 minutos
Fator de recuperação:
-0.99
Negociações longas:
3 (30.00%)
Negociações curtas:
7 (70.00%)
Fator de lucro:
0.18
Valor esperado:
-4.51 USD
Lucro médio:
3.21 USD
Perda média:
-7.82 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-44.73 USD)
Máxima perda consecutiva:
-44.73 USD (3)
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
45.10 USD
Máximo:
45.34 USD (2.27%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.24% (44.73 USD)
Pelo Capital Líquido:
4.45% (87.44 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|5
|BTCUSD
|4
|USDJPY
|1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|-40
|BTCUSD
|-5
|USDJPY
|0
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|-36K
|BTCUSD
|-54K
|USDJPY
|-7
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +8.73 USD
Pior negociação: -33 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +9.19 USD
Máxima perda consecutiva: -44.73 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real31" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 6
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
Exness-MT5Real28
|5.23 × 253
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.51 × 88
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|31.00 × 1
|
TitanFX-MT5-01
|35.00 × 2
|
Exness-MT5Real31
|56.02 × 165
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
50 USD por mês
-2%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
1
100%
10
30%
74%
0.17
-4.51
USD
USD
4%
1:200