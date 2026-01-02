- Crescita
Trade:
5
Profit Trade:
1 (20.00%)
Loss Trade:
4 (80.00%)
Best Trade:
0.43 USD
Worst Trade:
-32.74 USD
Profitto lordo:
0.43 USD (423 pips)
Perdita lorda:
-32.93 USD (32 892 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (0.43 USD)
Massimo profitto consecutivo:
0.43 USD (1)
Indice di Sharpe:
-0.50
Attività di trading:
36.89%
Massimo carico di deposito:
2.27%
Ultimo trade:
47 minuti fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
4 minuti
Fattore di recupero:
-0.99
Long Trade:
1 (20.00%)
Short Trade:
4 (80.00%)
Fattore di profitto:
0.01
Profitto previsto:
-6.50 USD
Profitto medio:
0.43 USD
Perdita media:
-8.23 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-0.19 USD)
Massima perdita consecutiva:
-32.74 USD (1)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
32.50 USD
Massimale:
32.74 USD (1.64%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.64% (32.74 USD)
Per equità:
3.00% (59.96 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|4
|USDJPY
|1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-32
|USDJPY
|0
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-32K
|USDJPY
|-7
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Best Trade: +0.43 USD
Worst Trade: -33 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +0.43 USD
Massima perdita consecutiva: -0.19 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 6
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
Exness-MT5Real28
|5.22 × 248
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|31.00 × 1
|
TitanFX-MT5-01
|32.50 × 2
|
Exness-MT5Real31
|56.02 × 165
Non ci sono recensioni
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
50USD al mese
-2%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
1
100%
5
20%
37%
0.01
-6.50
USD
USD
3%
1:200