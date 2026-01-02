SegnaliSezioni
AHMED MOHAMED ALY ISMAIL

AHMED MOHAMED ALY ISMAIL
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2026 -2%
Exness-MT5Real31
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
5
Profit Trade:
1 (20.00%)
Loss Trade:
4 (80.00%)
Best Trade:
0.43 USD
Worst Trade:
-32.74 USD
Profitto lordo:
0.43 USD (423 pips)
Perdita lorda:
-32.93 USD (32 892 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (0.43 USD)
Massimo profitto consecutivo:
0.43 USD (1)
Indice di Sharpe:
-0.50
Attività di trading:
36.89%
Massimo carico di deposito:
2.27%
Ultimo trade:
47 minuti fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
4 minuti
Fattore di recupero:
-0.99
Long Trade:
1 (20.00%)
Short Trade:
4 (80.00%)
Fattore di profitto:
0.01
Profitto previsto:
-6.50 USD
Profitto medio:
0.43 USD
Perdita media:
-8.23 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-0.19 USD)
Massima perdita consecutiva:
-32.74 USD (1)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
32.50 USD
Massimale:
32.74 USD (1.64%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.64% (32.74 USD)
Per equità:
3.00% (59.96 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 4
USDJPY 1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -32
USDJPY 0
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -32K
USDJPY -7
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.43 USD
Worst Trade: -33 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +0.43 USD
Massima perdita consecutiva: -0.19 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real5
0.00 × 6
OxSecurities-Live
4.05 × 21
Exness-MT5Real28
5.22 × 248
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.55 × 86
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
31.00 × 1
TitanFX-MT5-01
32.50 × 2
Exness-MT5Real31
56.02 × 165
Non ci sono recensioni
2026.01.02 13:59
Share of trading days is too low
2026.01.02 13:59
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.02 13:59
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.02 12:56
Share of trading days is too low
2026.01.02 12:56
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.02 12:56
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.02 11:56
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.02 11:56
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.02 11:56
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.02 11:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.02 11:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
