- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
11
利益トレード:
3 (27.27%)
損失トレード:
8 (72.73%)
ベストトレード:
8.73 USD
最悪のトレード:
-77.63 USD
総利益:
9.62 USD (92 400 pips)
総損失:
-132.35 USD (260 384 pips)
最大連続の勝ち:
2 (9.19 USD)
最大連続利益:
9.19 USD (2)
シャープレシオ:
-0.48
取引アクティビティ:
73.77%
最大入金額:
2.27%
最近のトレード:
11 分前
1週間当たりの取引:
12
平均保有時間:
38 分
リカバリーファクター:
-1.00
長いトレード:
4 (36.36%)
短いトレード:
7 (63.64%)
プロフィットファクター:
0.07
期待されたペイオフ:
-11.16 USD
平均利益:
3.21 USD
平均損失:
-16.54 USD
最大連続の負け:
3 (-44.73 USD)
最大連続損失:
-87.43 USD (2)
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
122.73 USD
最大の:
122.97 USD (6.15%)
比較ドローダウン:
残高による:
6.15% (122.97 USD)
エクイティによる:
4.45% (87.44 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|6
|BTCUSD
|4
|USDJPY
|1
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|-117
|BTCUSD
|-5
|USDJPY
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|-114K
|BTCUSD
|-54K
|USDJPY
|-7
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +8.73 USD
最悪のトレード: -78 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +9.19 USD
最大連続損失: -44.73 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real31"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 6
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
Exness-MT5Real28
|5.23 × 253
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.51 × 88
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|31.00 × 1
|
TitanFX-MT5-01
|35.00 × 2
|
Exness-MT5Real31
|56.02 × 165
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
50 USD/月
-6%
0
0
USD
USD
1.9K
USD
USD
1
100%
11
27%
74%
0.07
-11.16
USD
USD
6%
1:200