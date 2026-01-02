- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
12
Прибыльных трейдов:
3 (25.00%)
Убыточных трейдов:
9 (75.00%)
Лучший трейд:
8.73 USD
Худший трейд:
-77.63 USD
Общая прибыль:
9.62 USD (92 400 pips)
Общий убыток:
-136.26 USD (260 775 pips)
Макс. серия выигрышей:
2 (9.19 USD)
Макс. прибыль в серии:
9.19 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
-0.47
Торговая активность:
81.27%
Макс. загрузка депозита:
2.27%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
49 минут
Фактор восстановления:
-1.00
Длинных трейдов:
5 (41.67%)
Коротких трейдов:
7 (58.33%)
Профит фактор:
0.07
Мат. ожидание:
-10.55 USD
Средняя прибыль:
3.21 USD
Средний убыток:
-15.14 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-91.34 USD)
Макс. убыток в серии:
-91.34 USD (3)
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
126.64 USD
Максимальная:
126.88 USD (6.34%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.34% (126.88 USD)
По эквити:
4.45% (87.44 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|6
|BTCUSD
|4
|USDJPY
|1
|GBPUSD
|1
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-117
|BTCUSD
|-5
|USDJPY
|0
|GBPUSD
|-4
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-114K
|BTCUSD
|-54K
|USDJPY
|-7
|GBPUSD
|-391
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +8.73 USD
Худший трейд: -78 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +9.19 USD
Макс. убыток в серии: -91.34 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real31" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Exness-MT5Real
|0.00 × 4
FBS-Real
|0.00 × 1
Exness-MT5Real5
|0.00 × 6
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
Exness-MT5Real28
|5.23 × 253
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
Exness-MT5Real15
|12.51 × 88
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
|31.00 × 1
TitanFX-MT5-01
|35.00 × 2
Exness-MT5Real31
|55.69 × 166
